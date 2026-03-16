ママに叱られてしまった男の子。泣きながら逃げた先は廊下！その廊下で繰り広げられていた光景に「大きな存在ですね♡」「安全で健全な逃げ場があるって最高ですね」「優しさが溢れてる♡」といった声が殺到し、記事執筆時点で108万回以上も再生されています。

【動画：息子を叱った結果、廊下に逃げて『大型犬』に…思わず許してしまう『まさかの光景』】

ママに叱られて逃げた先は…

Instagramアカウント「きなこと三兄弟(@kinako_3bros)」さまに投稿されたのは、ママに叱られてしまった息子くんの行動です。

ある日、ママに叱られてしまった息子くん。怒られた悲しさとイライラで、感情がコントロールできなくなってしまったのでしょう。小さな子にはよくある光景です。そんな息子くん、突然走り出したかと思えば、どこかへ行ってしまったのだとか……。

どこへ逃げたのかな……と様子を伺うために追いかけてみると……

廊下に寝転がってました！この光景は投稿者さまのご家庭ではよく見かけるのだそう。そして、注目すべきは、男の子の隣にゴールデンレトリバーの「きなこ」ちゃんがいること！

慰めるもふもふなお姉ちゃん

実は息子くん、嫌なことがあったりママに叱られたりすると、きなこちゃんに助けを求めたり慰めてもらったりすることが日常的にあるのだそうです。

イヤイヤ期真っ只中の三男くんは、こんな日が毎日のようにあります。ご飯も食べたくないし、お着替えもしたくない--成長の一環ですが、まだ小さな息子くんにとって、感情が複雑でパニックになってしまうこともあるのでしょう。

しかし、ダメなことはダメとママは教えなければなりません。そんな時、“全肯定甘えさせモード”役を担ってくれるのが、きなこちゃん！

「ずっと寝ていたいよ……」と胸元に抱きついてくる息子くんを、ぎゅっと抱きしめながら、おでこをペロペロ。まるで「寝てていいよ」「そのままでいいんだよ」と優しく声をかけて寄り添っているかのよう。

お姉ちゃんに元気をもらって復活！

こうしてきなこちゃんに慰めてもらった息子くん。あっという間に元気をもらい、復活を遂げたのでした！

ママさんときなこちゃん、ふたりの愛ある役割で息子さんたちもすくすくと育っていくことでしょう！毎日育児、お疲れさまです。

今回ご紹介した慰め上手なきなこちゃんの様子は、Instagramでも大反響！「大きな存在ですね♡」「安全で健全な逃げ場があるって最高ですね」「優しさが溢れてる♡」「家にも来てもらいたいくらい」といった声が寄せられました！

そんなきなこちゃんとご家族の日常は、Instagramアカウント「きなこと三兄弟」さまでご覧いただけます。賑やかで明るく、時には優しい空気で三兄弟に寄り添うきなこちゃん。ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

きなこちゃん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「きなこと三兄弟(@kinako_3bros)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。