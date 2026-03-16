「専門家がそこにいた」なぜ侍ジャパンは連覇できなかったのか 球界OBの考察 ベネズエラは「非常に先頭打者を取る率が高い」「計算されていた、日本とは違った」【WBC】
侍ジャパンは第6回大会にして、初めて4強に進むことができなかった（C）産経新聞社
野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦、5−8で敗れ、WBCは6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。
【速報】侍Jが逆転負けで大会連覇ならず…”大谷翔平の先頭打者アーチも危惧していた課題が…”なぜ敗戦したのか︎速報でお伝えします！
投打ともに力負けとなった。
先発の山本由伸は好調なアクーニャJr．に先頭打者弾を許すなど失点。その後は持ち直し4回2失点と試合を作ったが、5回から継いだ投手が再びつかまった。
2番手で登板した左腕、隅田知一郎は5回一死一塁、カウントを悪くして投じた内角直球が甘く入り、ガルシアに2ランを浴びると、6回から4番手でマウンドに上がった伊藤大海も苦しい状況に追い込まれた。
先頭打者へのピッチクロック違反、連打で無死一、三塁の形を作られると7番のアブレイユにこちらも内角直球を捉えられ、逆転の3ランを許した。
打線は4回に2番佐藤輝明の一時同点となる適時打、森下翔太の3ランも飛び出し、一挙4点を奪い、逆転に成功。しかしベネズエラ打線は一発攻勢で5回、6回の2イニングで5得点と再び逆転に成功。その後、打線は沈黙、反撃に転じることはできなかった。
WBC第6回にして日本代表が4強に進めなかったのは初めてのこと。背景には何があったのか。球界内からも考察の声が上がっている。
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は3月15日に自身のYouTubeチャンネルに「【速報】侍Jが逆転負けで大会連覇ならず…“大谷翔平の先頭打者アーチも危惧していた課題が…”なぜ敗戦したのか！？速報でお伝えします！」と題した動画を更新。日本の敗戦に独自の考察を加えている。
高木氏は試合を振り返る中で目を向けたのは日本の失点シーンにもあった。
5回、2番手の隅田が2ランを許した場面を「チェンジアップ、チェンジアップで粘られていて」「インサイドにいくなと」いうタイミングだったとしながら、打ったガルシアに関しては「ベネズエラのバッターは手が伸びるゾーン、甘くなってきたボールは的確に捉えてくるね」と明確に目標を定めてコンタクトしてきたとした。チーム野手全体の「素晴らしくレベルが高い」としながら、強さの裏側にも目を向けた。
ベネズエラは7投手の継投となる中で、5回以降は日本打線はわずか2安打と封じられた。「向こうのピッチャーを替えるタイミングだとか」「専門家がそこにいたね、向こうは」と日本野球を徹底席に分析、データを扱うアナリストも優れていたと指摘。
「非常に先頭打者を取る率が高いし、先頭打者のストライクを取る率が高かった」と要所を抑えていたとしながら、「そこらへんが日本とは違った 計算されていた」と総合的にチームが機能していたと指摘。ベネズエラの指揮官も実際に試合後に徹底的な日本対策を取ったと明かしていた。
高木氏は動画の中で今後の日本野球の課題として「パワーに屈したかな」としながら、ピッチャー交代のタイミングや、第2先発のバッテリーなど細かいところにも目を配っていく必要があるとした。
最後は「よくやってくれた 負けたことの反省は色々あるだろうけど」と侍ジャパンを称えながら、今後につなげてほしいとした。
侍ジャパンは今後、ロス五輪の出場権をかけた27年のプレミア12も控える。今回感じた反省をチーム強化にどうつなげていくかも重要となっていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]