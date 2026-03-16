「専門家がそこにいた」なぜ侍ジャパンは連覇できなかったのか　球界OBの考察　ベネズエラは「非常に先頭打者を取る率が高い」「計算されていた、日本とは違った」【WBC】

侍ジャパンは第6回大会にして、初めて4強に進むことができなかった（C）産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦、5−8で敗れ、WBCは6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。

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投打ともに力負けとなった。

先発の山本由伸は好調なアクーニャJr．に先頭打者弾を許すなど失点。その後は持ち直し4回2失点と試合を作ったが、5回から継いだ投手が再びつかまった。

2番手で登板した左腕、隅田知一郎は5回一死一塁、カウントを悪くして投じた内角直球が甘く入り、ガルシアに2ランを浴びると、6回から4番手でマウンドに上がった伊藤大海も苦しい状況に追い込まれた。

先頭打者へのピッチクロック違反、連打で無死一、三塁の形を作られると7番のアブレイユにこちらも内角直球を捉えられ、逆転の3ランを許した。

打線は4回に2番佐藤輝明の一時同点となる適時打、森下翔太の3ランも飛び出し、一挙4点を奪い、逆転に成功。しかしベネズエラ打線は一発攻勢で5回、6回の2イニングで5得点と再び逆転に成功。その後、打線は沈黙、反撃に転じることはできなかった。

WBC第6回にして日本代表が4強に進めなかったのは初めてのこと。背景には何があったのか。球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は3月15日に自身のYouTubeチャンネルに「【速報】侍Jが逆転負けで大会連覇ならず…“大谷翔平の先頭打者アーチも危惧していた課題が…”なぜ敗戦したのか！？速報でお伝えします！」と題した動画を更新。日本の敗戦に独自の考察を加えている。