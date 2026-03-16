「ほんまえぐいホームランキャッチ」ジャッジの本塁打が“幻”に…日本ファンも夢中「これが世界最高峰の戦いか」【WBC】

ジャッジの本塁打をドミニカのロドリゲスがキャッチした(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月15日、米マイアミのローンデポ・パークでドミニカ共和国−米国の準決勝が行われている。

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米国は0−1で迎えた4回に24歳のヘンダーソンの右中間への一発、続く21歳のアンソニーが中越えソロを放ち、2者連続弾で2−1と逆転に成功した。

強豪同士の一戦は白熱した展開となっている。3回は二死一塁でドミニカのマルテが右前打で出塁し、三塁を狙ったタティスJr.を、右翼手のジャッジがレーザービームで刺すスーパープレーで観客をわかせた。