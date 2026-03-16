第４０回フラワーカップ・Ｇ３は３月２１日、中山競馬場の芝１８００メートルで行われる。

アメティスタ（牝３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父キタサンブラック）はキャリア２戦目の福島・芝２０００メートルで初勝利。初のマイル戦だった前走の菜の花賞では序盤から好位で流れに乗り、直線でしっかりと脚を伸ばすと早めに抜け出して２着を頭差でとらえた。能力の高さで結果を出したが、本質的には中距離タイプ。１ハロンの延長は歓迎で、陣営の重賞初挑戦Ｖへの期待は大きい。

イクシード（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）は２３年度ロンジンワールドベストホースランキングで世界一に輝いたイクイノックスの全妹。２５年１０月の新馬戦を勝った後に骨折が判明して休養し、ここが復帰戦となる。まだ成長の余地を残すが、血統の良さでとこまで走れるか注目だ。

クリスレジーナ（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父エピファネイア）は母が１７年のフラワーカップを勝ったファンディーナ。所属する厩舎も同じで母子Ｖがかかる一戦。好内容で新馬勝ちのゴディアーモ（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）も圏内の１頭だ。