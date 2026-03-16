「M―1グランプリ2025」の準優勝コンビ「ドンデコルテ」の渡辺銀次（40）が、15日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。占い結果に納得する場面があった。

同番組で人気占い師の星ひとみ氏は「凄まじいモテランキングに入ってる、銀次の時代」と、今年の3カ月間、渡辺に“モテ期”が訪れることを予想した。

そして「4月、ここ注意」と続け、ハニートラップに引っかかる可能性を指摘。渡辺が「全部引っかかりそう、今までなかったから」と恐れると、星氏は「銀次さん、チョロいの」とぶっちゃけた。

しかし仕事運については「出会いもいいし、伸び率もいいし、銀次として伸びる」といい、「M―1は毎年出られるの？今年も出るの？」と確認。渡辺が「我々は出ようと思ってます」と明かすと、星氏は「今年はあんまり良くないけど、来年は上にあがれます」と断言した。

これに渡辺は「まだ良くないのか〜」と落胆したが、「2027年は今までで一番上を狙える」との言葉に、相方・小橋共作は「“今までで一番上”っていったら、優勝しかない」と喜んだ。

そのため渡辺は「2026は俺がハニートラップに引っかかってお休みやから」と想像すると、小橋は「ネタを作る期間ができる」と納得。渡辺も「そうかもしれない」とうなずいていた。