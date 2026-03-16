全国高等学校相撲選抜大会（新人選手権大会）が14〜15日、高知市の高知県立春野総合運動公園相撲場で行われた。高知県での開催は今年が最後。来年からは、東京・両国国技館での開催が予定されている。

大会1日目に行われた個人戦無差別級は、モンゴル出身のチョローンバートル・サンチルガリデ（鳥取城北2年）が頂点に立った。身長1メートル90を超える巨体と懐の深さを生かした相撲で勝ち進み、決勝は元大関・琴光喜の長男で昨年の全国高校総体8強の田宮愛喜（埼玉栄2年）と対戦。右四つに組み止めて豪快な上手投げで退けた。サンチルガリデは昨年の全国高校総体で3位に入り、直後の全国高校十和田大会で初めての個人優勝。今年1月の全国高校選抜弘前大会でも優勝を果たした。2年時の十和田で初タイトルを獲得して新シーズンの弘前と選抜の2大会連続優勝は、同じく“規格外”の取り口でかつて圧倒的な強さを誇った鳥取城北高の大先輩・イチンノロブ（のちの関脇・逸ノ城）と同じ経歴。高校相撲界に新たな怪物がその名を轟かせた。

大会2日目は体重別の個人戦と、1日目の団体予選を勝ち抜いた優秀32校による決勝トーナメントが行われた。個人戦80キロ級は、宮崎湧悟（熊本農1年）が優勝。決勝は昨年全国高校総体準優勝の山野邉玲優（茨城・東洋大牛久1年）との1年生対決となり、足を取られたところを突き落としで下した。100キロ級は、昨年3位の田島千照（岐阜農林2年）が優勝。決勝は昨年全国高校総体準優勝の益山虎大（鹿児島実2年）と対戦し、相手の左腕を引っ掛けて後ろについての送り倒しで破った。田島の兄は、一昨年の当大会80キロ級覇者でのちに世界ジュニア選手権も制した田島徳文（現トヨタ自動車）。兄弟で体重別の高校日本一に輝いた。

団体戦は、鳥取城北が3年連続6度目の優勝。今大会個人優勝のサンチルガリデを軸に、同3位の冨山大翔、昨年全国高校総体8強の川崎永遠（2年）を加えた磐石の布陣で勝ち進んだ。1月の全国高校選抜弘前大会優勝の埼玉栄は、1回戦で拓大紅陵に1―2で敗れた。

▽個人戦無差別級 準々決勝

冨山大翔（鳥取城北2年） 寄り切り アディテヤ（高知・明徳義塾1年）

サンチルガリデ（鳥取城北2年） 引き落とし 藤谷奏斗（和歌山・箕島2年）

田宮愛喜（埼玉栄2年） 押し倒し 竹澤光（埼玉栄2年）

尾川蓮太（熊本農2年） 押し出し 中村大海（埼玉栄2年）

▽準決勝

サンチルガリデ 寄り倒し 冨山大翔

田宮愛喜 すくい投げ 尾川蓮太

▽決勝

サンチルガリデ 上手投げ 田宮愛喜

▽個人戦80キロ級 準決勝

宮崎湧悟（熊本農） 上手ひねり 古村斗和（富山・高岡向陵）

山野邉玲優（茨城・東洋大牛久） 突き落とし 渡辺泰斗（静岡・飛龍）

▽決勝

宮崎湧悟 突き落とし 山野邉玲優

▽個人戦100キロ級 準決勝

田島千照（岐阜農林） 上手投げ 城戸豪大（東京・日体大荏原）

益山虎大（鹿児島実） 送り出し 松井遥海（大阪・近大附属）

▽決勝

田島千照（岐阜農林） 送り倒し 益山虎大

▽団体戦 準々決勝

拓大紅陵（千葉） 3―0 飛龍（静岡）

鹿児島実 3―0 文徳（熊本）

鳥取城北 3―0 箕島（和歌山）

向の岡工（神奈川） 2―1 海洋（新潟）

▽準決勝

拓大紅陵 2―1 鹿児島実

鳥取城北 2―1 向の岡工

▽決勝

鳥取城北 3―0 拓大紅陵

○サンチルガリデ 引き落とし 鴻田匠汰

○川崎永遠 押し出し 澤和輝

○冨山大翔 寄り切り 牧鷹山