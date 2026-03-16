ホルムズ海峡での船舶護衛要請に高市首相「必要な対応行う方法を検討中」護衛艦派遣は「一切決めていない」　政府高官「難しい宿題に」

トランプ大統領の船舶護衛の要請を受け、日本政府の対応が注目される中、高市首相は参議院予算委員会で、「必要な対応を行う方法を検討中だ」と述べました。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。

高市首相は現在、トランプ大統領の要請に明確な立場を示しておらず、日米首脳会談を目前にひかえる中、政府高官は「難しい宿題になる」と苦悩をにじませています。

立憲民主党・広田一参院議員：

今般の日米首脳会談で、船舶の護衛活動への参加検討を求められる可能性が高いと。

高市首相：

まだ求められていませんので、仮定のことにはお答えしにくいです。日本政府として必要な対応を行う方法を現在検討中です。日本の法律の範囲内で、どのように日本関係船舶および乗員の命を守っていくか、何ができるかということを検討中です。

高市首相は護衛艦の派遣について「一切決めていない。日本独自として何ができるか検討を続けている」と述べました。

また、イラン攻撃の法的評価について、日米首脳会談で「国際法上の法的評価について議論するつもりはない」との考えを示しました。