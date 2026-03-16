大河「豊臣兄弟！」豪華戦国武将キャストが続々登場 市（宮崎あおい）の嫁ぎ先にも注目集まる「オールスターだ」「朝ドラとは雰囲気違う」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/16】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第10話が、3月15日に放送された。新たに登場したキャストに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「豊臣兄弟！」市（宮崎あおい）の結婚相手役で登場した朝ドラ俳優
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
信長（小栗旬）はついに美濃を攻略し、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎の家臣となる。そんな中、足利義昭（尾上右近）の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。先の将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。申し出を承諾した信長は、上洛の妨げとなる浅井長政（中島歩）に妹の市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）を嫁がせ、和平を結んだ。
上洛を成功させた信長は、諸国の大名に15代将軍・義昭への拝謁を求める書状を出す。文を受け取った武田信玄（高嶋政伸※「高」は正式には「はしごだか」）、上杉輝虎（のちの上杉謙信／工藤潤矢）、朝倉義景（鶴見辰吾）、長宗我部元親（［Alexandros］磯部寛之）、荒木村重（トータス松本）、松永久秀（竹中直人）、徳川家康（松下洸平）が映し出され、信長は「わしはこの日の本を一つにする。天下一統じゃ！」と力強く語った。
NHK連続テレビ小説「あんぱん」（2025年度前期）でヒロイン・のぶ（今田美桜）の最初の夫・若松次郎役として注目を集めた中島の登場に、視聴者からは「次郎さんだ！！」「朝ドラとは雰囲気違うけどハマってる」「今後が楽しみ」などの声が続出。また、豪華戦国武将の顔ぶれに「オールスターだ」「豪華すぎる」「竹中さんついに登場」「役者が揃った」「胸熱」といった興奮の声も寄せられている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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【写真】「豊臣兄弟！」市（宮崎あおい）の結婚相手役で登場した朝ドラ俳優
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」豪華戦国武将が登場
信長（小栗旬）はついに美濃を攻略し、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎の家臣となる。そんな中、足利義昭（尾上右近）の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。先の将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。申し出を承諾した信長は、上洛の妨げとなる浅井長政（中島歩）に妹の市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）を嫁がせ、和平を結んだ。
上洛を成功させた信長は、諸国の大名に15代将軍・義昭への拝謁を求める書状を出す。文を受け取った武田信玄（高嶋政伸※「高」は正式には「はしごだか」）、上杉輝虎（のちの上杉謙信／工藤潤矢）、朝倉義景（鶴見辰吾）、長宗我部元親（［Alexandros］磯部寛之）、荒木村重（トータス松本）、松永久秀（竹中直人）、徳川家康（松下洸平）が映し出され、信長は「わしはこの日の本を一つにする。天下一統じゃ！」と力強く語った。
◆「豊臣兄弟！」新キャストに反響続々
NHK連続テレビ小説「あんぱん」（2025年度前期）でヒロイン・のぶ（今田美桜）の最初の夫・若松次郎役として注目を集めた中島の登場に、視聴者からは「次郎さんだ！！」「朝ドラとは雰囲気違うけどハマってる」「今後が楽しみ」などの声が続出。また、豪華戦国武将の顔ぶれに「オールスターだ」「豪華すぎる」「竹中さんついに登場」「役者が揃った」「胸熱」といった興奮の声も寄せられている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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