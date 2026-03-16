準々決勝でWBC敗退となった日本代表・侍ジャパン。近藤健介選手が自身のSNSを更新し、現在の思いを明かしました。

前回大会では全試合に先発出場し、見事なバッティング技術や選球眼など力を遺憾なく発揮して優勝に貢献。今大会の躍動にも期待がかかりましたが、不振に苦しみました。大谷翔平選手のあとを打つ2番と、プレッシャーのかかるポジションで起用されることも多かった中で今大会は無安打。準々決勝では9回の代打で起用されるも快音とはなりませんでした。

自身のインスタグラムには、侍ジャパンの集合写真などを掲載。声援への感謝とともに「今大会は何もできず、ファンの皆さんの期待に応えられず申し訳ありませんでした。自分の力の無さ、そしてメジャーのトップクラスの選手との力の差を肌で感じました。まだまだ鍛え直します」と思いをつづります。

準々決勝を終えて、一部選手のSNSには心ない声が寄せられることも。近藤選手は「もちろん結果はしっかり受け止めています」としながら、「ただ、その言葉に叱咤があるのかどうかは、選手自身が一番分かります」と続けます。さらに「たくさんの叱咤激励を選手は力に変えて、2026年シーズンも全力で頑張ります。応援よろしくお願いします」と本文を締めくくり、コメント欄には温かなエールの声も寄せられました。

昨シーズンを終えてからも調整を継続し、日の丸を背負って世界と戦った侍ジャパン。2026年シーズンの開幕を目前に控え、それぞれのチームに戻っての慌ただしい日々も続きますが、それぞれのさらなる躍動にも期待がかかります。