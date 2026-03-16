「第98回アカデミー賞」受賞結果一覧 『ワン・バトル・アフター・アナザー』作品賞ほか6冠
世界最高峰の映画賞である「第98回アカデミー賞」授賞式が現地時間15日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた（対象作品：2025年公開映画）。今回は、2002年に長編アニメーション賞が新設されて以来、24年ぶりとなる新部門「キャスティング賞」が誕生。全24部門の受賞作品・受賞者が発表された。
【画像】作品賞にノミネートされた10作品の場面写真
作品賞は、『ワン・バトル・アフター・アナザー』が受賞。今回、マルチノミネートの作品が多かった中、13部門にノミネートされた『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、監督賞＆脚色賞（ポール・トーマス・アンターソン）、助演男優賞（ショーン・ペン）、編集賞、新設のキャスティング賞（カサンドラ・クルクンディス）の6部門を制した。
最多16部門にノミネートされていたライアン・クーグラー監督の映画『罪人たち』は、4部門で受賞。マイケル・B・ジョーダンが主演男優賞初ノミネートで初受賞した。撮影賞を受賞したオータム・デュラルド・アルカポーが同部門で史上初の女性受賞者となった。
ショーアップされた授賞式で最初に発表された助演女優賞は、75歳のエイミー・マディガン（『WEAPONS／ウェポンズ』）が40年ぶりのノミネートで初受賞。授賞式のオープニングでは司会のコナン・オブライエンが『WEAPONS／ウェポンズ』でマディガンが演じた強烈なキャラクター・グラディスに扮したパロディ映像も放送された。
主演男優賞は、『罪人たち』で双子を一人二役で演じ、初ノミネートされたマイケル・B・ジョーダン（『罪人たち』）が初受賞。主演女優賞は、『ハムネット』のジェシー・バックリーが受賞した。
日本からは、邦画実写作品として歴代興行収入記録を22年ぶりに更新し、社会現象を巻き起こしている『国宝』（監督：李相日）が、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞に日本映画として初めてノミネートを果たしたが、惜しくも受賞は逃した。
メイクアップ＆ヘアスタイリング賞を受賞した『フランケンシュタイン』は衣装デザイン賞、美術賞の3部門で受賞した。
■作品賞
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■監督賞
ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■主演男優賞
マイケル・B・ジョーダン『罪人たち』
■主演女優賞
ジェシー・バックリー『ハムネット』
■助演男優賞
ショーン・ペン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■助演女優賞
エイミー・マディガン『WEAPONS／ウェポンズ』
■国際長編映画賞
『センチメンタル・バリュー』（ノルウェー）
■脚本賞（オリジナル）
『罪人たち』
■脚色賞（原作あり）
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■撮影賞
『罪人たち』
■編集賞
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■美術賞
『フランケンシュタイン』
■衣装デザイン賞
『フランケンシュタイン』
■メイクアップ＆ヘアスタイリング賞
『フランケンシュタイン』
■作曲賞（オリジナル・スコア）
『罪人たち』
■歌曲賞
「Golden」『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』
■音響賞
『F1／エフワン』
■視覚効果賞
『アバター：ファイアー・アンド・アッシュ』
■キャスティング賞
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■長編アニメーション賞
『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』
■短編アニメーション賞
『真珠の少女（原題：The Girl Who Cried Pearls）』（カナダ）
■長編ドキュメンタリー賞
『名もなき反逆者 ロシア 愛国教育の現場で（原題：Mr. Nobody Against Putin）』
■短編ドキュメンタリー賞
『あなたが帰ってこない部屋』
■実写短編賞
『The Singers（原題）』
『Two People Exchanging Saliva（原題）』
【画像】作品賞にノミネートされた10作品の場面写真
作品賞は、『ワン・バトル・アフター・アナザー』が受賞。今回、マルチノミネートの作品が多かった中、13部門にノミネートされた『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、監督賞＆脚色賞（ポール・トーマス・アンターソン）、助演男優賞（ショーン・ペン）、編集賞、新設のキャスティング賞（カサンドラ・クルクンディス）の6部門を制した。
ショーアップされた授賞式で最初に発表された助演女優賞は、75歳のエイミー・マディガン（『WEAPONS／ウェポンズ』）が40年ぶりのノミネートで初受賞。授賞式のオープニングでは司会のコナン・オブライエンが『WEAPONS／ウェポンズ』でマディガンが演じた強烈なキャラクター・グラディスに扮したパロディ映像も放送された。
主演男優賞は、『罪人たち』で双子を一人二役で演じ、初ノミネートされたマイケル・B・ジョーダン（『罪人たち』）が初受賞。主演女優賞は、『ハムネット』のジェシー・バックリーが受賞した。
日本からは、邦画実写作品として歴代興行収入記録を22年ぶりに更新し、社会現象を巻き起こしている『国宝』（監督：李相日）が、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞に日本映画として初めてノミネートを果たしたが、惜しくも受賞は逃した。
メイクアップ＆ヘアスタイリング賞を受賞した『フランケンシュタイン』は衣装デザイン賞、美術賞の3部門で受賞した。
■作品賞
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■監督賞
ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■主演男優賞
マイケル・B・ジョーダン『罪人たち』
■主演女優賞
ジェシー・バックリー『ハムネット』
■助演男優賞
ショーン・ペン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■助演女優賞
エイミー・マディガン『WEAPONS／ウェポンズ』
■国際長編映画賞
『センチメンタル・バリュー』（ノルウェー）
■脚本賞（オリジナル）
『罪人たち』
■脚色賞（原作あり）
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■撮影賞
『罪人たち』
■編集賞
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■美術賞
『フランケンシュタイン』
■衣装デザイン賞
『フランケンシュタイン』
■メイクアップ＆ヘアスタイリング賞
『フランケンシュタイン』
■作曲賞（オリジナル・スコア）
『罪人たち』
■歌曲賞
「Golden」『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』
■音響賞
『F1／エフワン』
■視覚効果賞
『アバター：ファイアー・アンド・アッシュ』
■キャスティング賞
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■長編アニメーション賞
『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』
■短編アニメーション賞
『真珠の少女（原題：The Girl Who Cried Pearls）』（カナダ）
■長編ドキュメンタリー賞
『名もなき反逆者 ロシア 愛国教育の現場で（原題：Mr. Nobody Against Putin）』
■短編ドキュメンタリー賞
『あなたが帰ってこない部屋』
■実写短編賞
『The Singers（原題）』
『Two People Exchanging Saliva（原題）』