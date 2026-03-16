第98回アカデミー賞作品賞を『ワン・バトル・アフター・アナザー』が受賞した。

参考：【随時更新】第98回アカデミー賞受賞結果一覧

『マグノリア』『パンチドランク・ラブ』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『ザ・マスター』などのポール・トーマス・アンダーソン監督が手がけた本作は、冴えない革命家のボブが、何者かに狙われたひとり娘を守るため、次から次へと迫る刺客たちとの戦いを描く逃亡劇。

ディカプリオがかつては世を騒がせた冴えない元革命家のボブ役で主演を務めたほか、とある理由でボブと娘の命を執拗に狙う異常な執着を持つ変態軍人“ロックジョー”をショーン・ペン、なぜかボブのピンチに現れる謎の空手道場の“センセイ”（先生）をベニチオ・デル・トロ、ボブの革命家仲間をレジーナ・ホール、ボブの妻で最強のカリスマ革命家をテヤナ・テイラー、ある理由で命を狙われる愛娘をチェイス・インフィニティがそれぞれ演じた。

本作は第98回アカデミー賞において、作品賞を含む最多6部門で受賞を果たした。

【第98回アカデミー賞 作品賞】『ブゴニア』『F1／エフワン』『フランケンシュタイン』『ハムネット』『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』★『ワン・バトル・アフター・アナザー』『シークレット・エージェント』『センチメンタル・バリュー』『罪人たち』『トレイン・ドリームズ』※★が受賞作品

（文＝リアルサウンド編集部）