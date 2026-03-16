「もうすぐ戻りますよ」左足負傷で離脱中の久保建英が、復帰のタイミングに言及「監督が言うなら、やらなければいけませんね（笑）」
左足ハムストリングの負傷で離脱しているレアル・ソシエダの久保建英が、現在のコンディションなどを明かした。
３月15日に行なわれたラ・リーガ第28節・オサスナ戦（３−１）の前に、ピッチ上で久保はインタビューに応じる。『DAZN』のスペイン版の公式Xが伝えた。
「（調子は）かなり良いです。みんなのおかげで、しっかり回復するために数日間、日本に戻り、その後はこちらで理学療法士やリハビリ担当者と共に、すべてがとても順調に進んでいます。そして、少し（復帰までの）期間を短縮できていますね」
――監督はレバンテ戦（ラ・リーガ第30節／４月４日）での復帰を口にしていましたが？ そう問われた24歳レフティは、次のように応じる。
「監督がレバンテ戦でと言うなら、レバンテ戦に向けてやらなければいけませんね（笑）。ここでは物事はそのように進みます」
本人もピッチに立ちたくて、うずうずしているのだろう。
「もう十分に休みました。チームは良い状態だと思いますが、プラスアルファをもたらしたいですし、できるだけ早くチームに貢献できれば、それに越したことはありません」
手応えもあるのでは？ 久保は「もう何人かの選手より速く走れていると思います。ですから、もうすぐ戻りますよ」とポジティブに語った。
日本代表でも重要戦力となる男の帰還を、誰もが待ち望んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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３月15日に行なわれたラ・リーガ第28節・オサスナ戦（３−１）の前に、ピッチ上で久保はインタビューに応じる。『DAZN』のスペイン版の公式Xが伝えた。
「（調子は）かなり良いです。みんなのおかげで、しっかり回復するために数日間、日本に戻り、その後はこちらで理学療法士やリハビリ担当者と共に、すべてがとても順調に進んでいます。そして、少し（復帰までの）期間を短縮できていますね」
「監督がレバンテ戦でと言うなら、レバンテ戦に向けてやらなければいけませんね（笑）。ここでは物事はそのように進みます」
本人もピッチに立ちたくて、うずうずしているのだろう。
「もう十分に休みました。チームは良い状態だと思いますが、プラスアルファをもたらしたいですし、できるだけ早くチームに貢献できれば、それに越したことはありません」
手応えもあるのでは？ 久保は「もう何人かの選手より速く走れていると思います。ですから、もうすぐ戻りますよ」とポジティブに語った。
日本代表でも重要戦力となる男の帰還を、誰もが待ち望んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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