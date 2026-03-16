試合前に言葉を交わすスロット監督とトゥードル監督（右）。“ニアミス”と思われる瞬間も存在した。(C)Getty Images

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　現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、16位のトッテナムは、６位のリバプールと敵地アンフィールドで対戦。18分にドミニク・ソボスライに直接FKで先制点を浴びるも、土壇場の90分にリシャルリソンに同点弾を奪い、１−１で引き分けた。

　降格危機にあるトッテナムは、リーグ戦12試合未勝利となり、またしても2026年初白星を逃したものの、イゴール・トゥードル暫定監督の下で初めて勝点を手にした。

　トーマス・フランクの解任を受け、先月14日からトッテナムを率いるクロアチア人指揮官だが、リバプール戦前に取ったある行動が注目を集めている。
 
　英紙『The Sun』が次のように伝えている。

「キックオフ前、テレビカメラはアンフィールドのピッチサイドにいるトゥードルを捉えた。彼は、腕を組んで立っている黒いコートを着た男の元へ歩み寄った。トゥードルは試合開始前に挨拶と握手をしようと、その男の肩を軽く叩いた――おそらく相手チームの監督スロットだと思い込んでいたのだろう。

　しかし、男が振り返ると、それはスロットではなく、トッテナムの選手連絡担当官アラン・ディクソンだった。彼はブラッド・フリーデル（リバプールやトッテナムでプレーしたスキンヘッドの元GK）にそっくりだと多くの人が言っている人物だ」

　トゥードルは敵将アルネ・スロットに挨拶しようと、スキンヘッドの男性に声を掛けるも、彼は自軍のいちスタッフであり、人違いをしてしまったと見られる。

　この一部始終はSNSで急速に拡散され、大きな話題に。「これは仕方ない」「100％頭部で判断しとるやん」「その立ち方で逆に監督じゃないのかよ」「電車で思わず吹き出してしまった」「スタッフも急に挨拶されて困っただろうな」といった声が上がっている。

　トッテナムは22日に行なわれる次節で、残留を争うノッティンガム・フォレストをホームに迎える。今度の日曜は新体制初勝利で話題を届けたいところだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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