10分煮込めば完成する「角煮もどき」のレシピを紹介！ タレをまとった豚バラ肉が白ご飯ともレモンサワーとも相性抜群

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【角煮もどき】葵ちゃんは簡単おつまみで雑に呑みたーい☆★☆★★★★』というるけ@雑のみ葵ちゃんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

とてもにくにくしい

【角煮もどき】葵ちゃんは簡単おつまみで雑に呑みたーい☆★☆★★★★

「角煮が食べたい！でも煮込み時間を待てない！」そんな欲望を叶えてくれるレシピが紹介されています。投稿者は、“簡単おつまみで雑に呑む”をテーマに料理動画を公開しているるけ@雑のみ葵ちゃんさん。琴葉葵がレシピを解説してくれるVOICEROIDキッチン動画となっています。

今回作るのは“角煮もどき。豚バラの薄切り肉を使います。ブロック肉を長時間煮込む本格角煮とは違い、手早く仕上がるのがこのレシピの魅力です。

まずは広げたお肉を、3〜4つに折りたたみます。90度方向を変えて、もう1枚のお肉で包み込みます。こうすることで味が染み込みやすく、かつ崩れにくくなります。

ここへ片栗粉をしっかりとまぶします。肉汁を閉じ込めるバリアになりつつ、タレにとろみをつける役割も担います。

米油を引いたフライパンでつなぎ目から焼いていきます。両面2分くらい焼いて、こんがり焼き色をつけていきます。

余分な油を取り除いたら、水、しょうゆ、酒、みりん、砂糖、ほんだしを加え、弱中火で10分コトコト煮込みます。たまにひっくり返しながら、タレを煮詰めていきます。

いい感じになったら、お皿に盛り付けて完成。タレもしっかりとお肉にかけます。とても美しいツヤが出ています。

実食シーンでは、葵ちゃんが「柔らかジューシー！」と叫び目を輝かせます。タレがたっぷりしみ込んだ豚バラと白ご飯の相性は抜群です。さらに動画のラストは「飲酒の時間だー！」とレモンサワーで乾杯。大満足の晩酌タイムとなりました。

冷めても柔らかいので、作り置きおかずとしても優秀なんだそうです。作ってみたい方は、ぜひ動画も参考にしてみてください。

視聴者コメント

これは素晴らしい

美味そうだー！

タレの絡んだとこ 美味しそう

お弁当にも良さようやね

今日も旨そうだったぜ

文／高橋ホイコ