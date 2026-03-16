フジテレビ井上清華アナウンサー（30）が16日、同局系「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）に生出演。復帰を果たした。

番組冒頭、MCの伊藤利尋アナが「井上さんも休暇から戻ってきました」と説明。井上アナは満面の笑みを浮かべていた。

先週9日の放送で伊藤アナは「今週、休暇のためお休みを頂戴します」と説明。続けて「代わりに藤井（弘輝）ア…、小室さんが」と語ると、藤井フミヤを父に持つ藤井アナが後列から前列にせり出すボケを披露。井上アナの代役は小室瑛莉子アナが務めていた。

井上アナは放送後、自身のインスタグラムのストーリーズで着物の写真を公開し「今週は休暇をいただいております」と発表した。

井上アナは23年10月に7放送日連続で同番組を欠席したことがあり、当時でSNS上で話題となっていた。

井上アナは1995年（平7）4月23日、福岡県生まれ。青学大文学部比較芸術学科に入学し、18年4月にフジテレビ入社。現在は「めざましテレビ」「ホンマでっか！？TV」などを担当。趣味は舞台、映画観賞。161センチ。「好きな女子アナランキング2025」で5位に入った。