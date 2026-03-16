俳優で気象予報士の石原良純（64）が16日、テレビ朝日系「羽鳥慎一のモーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。ベネズエラに敗れてWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）8強で終わった侍ジャパンについてコメントした。

番組では冒頭で準々決勝の日本−ベネズエラ戦のハイライト映像とドジャース大谷翔平投手の「悔しい」などのコメントを紹介した。

MC羽鳥慎一が「残念でしたけど、いい試合でした」と前振りすると石原は「昨日（15日）11時だったかな、試合開始が…10時か。ちょっと仕事をしていたんで、パッと見て、エーッて、すごい勝てるだろうと思っていたみたいなところがあって、決勝はアメリカか、みたいなところがあったんで、僕、今、映像として本当に初めて見たんですよ」と話した。

15日、日本時間午前10時からWBC準々決勝で侍ジャパンはベネズエラと対戦し、5−8で敗れ、連覇はならなかった。初回の攻防で、1回表のベネズエラ先頭打者のアクーニャにソロ本塁打を打たれて失点したが、その裏の先頭打者大谷がすかさず右越え弾を放って同点に追いついていた。