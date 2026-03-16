「子どもとの2ショットが少ない」とモヤモヤしているママたちの声が、SNSで多く上がっている。ニュース番組『わたしとニュース』は、子どもとの写真を残す重要性や残すためのコツをプロの写真家に聞いた。

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我が子との写真が少ないとモヤモヤしているママに向けて、ありふれた自宅の一室をイメージしたフォトスタジオを運営するフォトスタジオMuuの中川小夜子さん。自然な親子の日常を再現した撮影依頼が多いと話す。

自分自身も子育てしていた頃の写真がないと振り返る中川さん。子どもの視点からも、母子写真を残す意味はとても大きいと語る。

「自分の子どもとして『そういえばお母さんとの写真ってあったかな』と探してみると、自分も、自分のお母さんとの写真が全くないことに気づいた。数少ない写真の中でも、見ると今とは違う若々しい母がそこにいて、すごく幸せそうに私を抱っこしていたり、私のことを優しく見てくれていたり、一緒に遊んでくれているシーンを見ると、『少ないながらも写真を残してもらっていてよかったな』と思う」（中川小夜子さん、以下同）

物心つく前の風景、そして家族から受けた愛情の大切な記録となる母子写真。しっかり残しておくためには、撮影するパートナーに希望を伝えておくことが必要だと言う。

「何気ない日常のお世話シーンこそ意識しないと残っていかないので、そこは残すように。パパさんにただ『撮って』と言っても、男性はわりと『じゃあこっち向いて』みたいな感じになったりする。そうではなくて、『こういうシーンで今こう食べさせるから、そのシーンを撮ってほしい』というように、“こういうシーンをこんな感じで撮ってほしい”とちゃんとパパさんにお伝えしていく方がいい」

「子どもとの自然な2ショット」を増やすコツって？

では「子どもとの自然な2ショット」はどうしたら増やせるのだろうか。中川さんはその「コツ」を次のように明かす。

「必死で育児しているシーンなどは自撮りではなかなか撮れない。一番身近なパパを鍛えるのが大事。『すっぴんは避けたい』などもきちんと伝えて、とにかく具体的にお願いするのが大事」

また、夫が率先して自分の子どもとの2ショットを撮ってくれないモヤモヤをマンガにした小日向えぴこさんも、次のようにアドバイスする。

「『撮って〜』と軽く言うようにするとお互い気分よくいられるんじゃないか。たとえ出来がイマイチでも相手を責めない。『次はこういう感じで撮って！』くらいの軽いお願いにとどめるのがいいと思う」（小日向えぴこさん）

ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサー（MC）を務めるタレントの関根麻里は、“撮っておくべきタイミング”について次のように話す。

「娘たちが今はもう撮らせてくれない。特に次女は『撮らないで』と隠れたり逃げたりするので、その自意識が芽生える前に撮っておいた方がいい。可愛いから撮りたいのに逃げるし変な顔しかしないし…家族写真からいなくなるので、撮影した写真をみるとぼやけた残像になっている（笑）」（関根麻里）

（『わたしとニュース』より）