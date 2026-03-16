大統領専用機内で取材に答えるトランプ大統領＝14日/Nathan Howard/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は15日、ホルムズ海峡の安全確保への協力を各国に打診した結果、「いくつか前向きな反応があった」と明らかにした。一方で、「関与したくない」国もあると述べた。

トランプ氏は、政権が接触した具体的な国名は明らかにしなかった。トランプ氏は大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団に対し、「各国には15日と14日夜に連絡を取ったが、いくつか前向きな反応があった。関わりたくないという国もいくつかあった」と語った。

「掃海艇を持っている国もある。それは良いことだ。われわれを助けられるある種の船を持つ国もある。協力してくれる国もあるだろう」

トランプ氏は「私はこれらの国々に対し、自国の領土を守るために行動を起こすよう強く求めている。なぜなら、そこは彼らの領土であり、彼らがエネルギー源としている場所だからだ。彼らは来て、我々の防衛を支援すべきだ」と語った。

背景には、重要な海上交通路であるホルムズ海峡が事実上閉鎖され、原油価格が上昇していることがある。

トランプ氏は14日のSNSへの投稿で、「他国」が米国と「連携して」軍艦を派遣すると主張。「中国、フランス、日本、韓国、英国、そしてほかの国々」がこの地域に艦船を送ることを望むとも書き込んでいた。

英首相官邸によると、英国のスターマー首相とトランプ氏は15日の電話会談で、中東の極めて重要な海上輸送路を再開する必要性について協議した。

CNNの取材に対し、中国も英国も、艦船を派遣するとは表明しなかった。在ワシントンの中国大使館の報道官は、中国は敵対行為の即時停止を求めているとし、「すべての当事者には、安定かつ支障のないエネルギー供給を確保する責任がある」と述べた。

日本政府高官は、日本の艦船を中東に派遣して船舶を護衛するという決定はハードルが高いとの認識を示した。

オーストラリアの運輸相は16日、同国は艦船を派遣しないと明らかにした。