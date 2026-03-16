テレビ朝日の桝田沙也香アナ（32）が16日、テレビ朝日系「羽鳥慎一のモーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。16日から休暇に入った松岡朱里アナの代役で出演し、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）侍ジャパンの生放送での、家族の反応についてコメントした。

番組冒頭で、MC羽鳥慎一は「今週松岡さん、お休みです。桝田沙也香アナウンサーにお願いします」と桝田アナを紹介した。

羽鳥が「さあ、WBCです。日本は準々決勝でベネズエラに敗れました」と話した。桝田アナが「悔しい結果となりました。日本対ベネズエラ戦です。1回裏に大谷選手が先頭打者同点ホームランを放つと、3回裏にはここで打つのかと森下選手の勝ち越し3ランホームランもありましたけど、ただ一方でベネズエラのアブレイユ選手の逆転3ランもありまして、点の取り合いとなり、5−8と日本が敗れてしまいました」と試合経過と結果を報告した。

コメンテーターの石原良純が3回裏の阪神森下翔太外野手の逆転3ランについて「沙也香さんの息子さんが3回で絶対勝ったと思った、って」と話すと、羽鳥が「5−2のときね」と語り、桝田アナは「ウチの子どもたちは勝ったと思ってましたね」と話した。石原は「そこまでは日本の典型的な勝ちパターンだったよね」と語った。