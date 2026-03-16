開発に成功したペレット状の新素材を手にする佐々木さん＝２０日、横須賀市神明町

横須賀で誕生の新素材を世界に─。横須賀市内に生産拠点を置く再生素材メーカー「ＴＢＭ」（東京都千代田区）が、家庭ごみなどから排出される容器包装など使用済みプラスチック由来のリサイクル素材の開発に成功した。従来の新品プラ素材よりも強度が高く、自動車の内装部品などへの活用を目指す。担当者は「捨てられるごみが夢のある素材に生まれ変わる。横須賀から日本の強い産業づくりを発信していきたい」と話している。

気候変動や海洋ごみ問題などの課題解決に向け、近年、資源循環を求める潮流が世界的になっている。日本では２０２２年４月に「プラスチック資源循環促進法」が施行され、３０年までにプラごみ再生利用の倍増を目指すことになっている。

同社によると、日本国内では毎年約８００万トンの廃プラが排出されている。しかし、その約７割が焼却処理や熱回収されているが、リサイクルが進んでいるとはいえない。

同社が着目したのが、廃プラの約３割超を占める家庭ごみなどから排出されるパック類やボトル類などの容器包装プラを原料にしたリサイクル素材の製造だった。

２２年１１月に同市神明町に国内最大級となる専用のリサイクル工場が完成。「横須賀の地で、捨てられるはずのごみを宝に変える」というコンセプトを掲げ、２４年ごろから製品開発して生まれたのが新素材「ＣｉｒｃｕｌｅＸ（サーキュレクス）」だ。

市内外から廃棄される容器包装プラを受け入れ、工場で選別した後、洗浄、分解など独自の加工プロセスを経て、約３ミリ程度のペレット状に形成する素材の開発に成功した。