米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われ、「ワン・バトル・アフター・アナザー」（ポール・トーマス・アンダーソン監督）が作品賞に輝いた。

昨年９月の全米公開時から「今年のアカデミー賞の大本命」とされてきた同作。直前の米俳優賞（旧ＳＡＧ＝全米映画俳優組合賞）の最高賞・キャスト賞こそ、「罪人たち」に譲ったものの、ゴールデン・グローブ賞をはじめ、ほとんどの前哨戦を制してきた。アカデミー賞では１２部門にノミネートされていた。英ブックメーカー（賭け屋）のオッズでもノミネート発表直後の１月２３日の時点で１・２倍（ウィリアムヒル社）、１・１４倍（ラドブロークス社）と圧倒的な人気を得ていた。

レオナルド・ディカプリオ演じる、娘を守るために奮闘する元活動家の男・ボブが主人公のアクションエンターテインメント。ボブを執拗（しつよう）に追い詰めるロックジョー大佐役にショーン・ペン、ボブを手助けする”センセイ”ことカルロス役にベニチオ・デル・トロと、オスカー俳優３人のそろい踏みも大きな話題となった。

アンダーソン監督にとって、監督作の作品賞へのノミネートは、「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」（２００７年）、「ファントム・スレッド」（１７年）、「リコリス・ピザ」（２１年）に続き４度目だった。