柏木由紀、ノースリワンピ姿に熱視線「スタイルが際立ってる」「完成された美しさ」
【モデルプレス＝2026/03/16】元AKB48の柏木由紀が3月15日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピース姿を披露した。
【写真】34歳元AKB人気メン「スタイルが際立ってる」美ワキ見せノースリワンピ姿
柏木は「マイナビTGC。今回もスタジオMCを務めさせていただきました！華やかなステージの休憩時間にほっと楽しめるそんなコーナーになっていたら嬉しいです」とコメントし、14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING／SUMMER」のスタジオMCを務めた際のオフショットを公開。水玉模様や肩についたリボンが特徴的な白色のワンピース姿の写真を複数枚投稿した。ノースリーブデザインのワンピースからは美しい素肌やデコルテラインが映えている。
また、柏木は「今回は北原里英ちゃんと一緒ということでとっても心強かった！」と柏木のAKB時代からの親友である北原里英との共演エピソードも明かした。
この投稿に「水玉可愛い」「お洒落に着こなしてて凄い」「やっぱり肌綺麗」「スタイルが際立ってる」「MCお疲れ様でした」「完成された美しさ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKB人気メン「スタイルが際立ってる」美ワキ見せノースリワンピ姿
◆柏木由紀、素肌映えるノースリーブワンピース
柏木は「マイナビTGC。今回もスタジオMCを務めさせていただきました！華やかなステージの休憩時間にほっと楽しめるそんなコーナーになっていたら嬉しいです」とコメントし、14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING／SUMMER」のスタジオMCを務めた際のオフショットを公開。水玉模様や肩についたリボンが特徴的な白色のワンピース姿の写真を複数枚投稿した。ノースリーブデザインのワンピースからは美しい素肌やデコルテラインが映えている。
◆柏木由紀の投稿に反響
この投稿に「水玉可愛い」「お洒落に着こなしてて凄い」「やっぱり肌綺麗」「スタイルが際立ってる」「MCお疲れ様でした」「完成された美しさ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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