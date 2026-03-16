AKB48大盛真歩、“業者くらい持ってる”シール帳公開に驚きの声「ぎっしり貼られてて凄い」「シール愛が伝わる」
【モデルプレス＝2026/03/16】AKB48の大盛真歩が3月14日、自身のInstagramを更新。シール帳を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳AKB48人気メンバー「ぎっしり貼られてて凄い」自慢のシール帳
大盛は「小学生からズッ友の心友（ゴブリン）と久しぶりに遊んだ日」とつづり、茨城から会いに来てくれた幼馴染と、外出せず自宅で“爆語り”しながらシール交換を楽しんだことを報告。お気に入りのシールがぎっしりと詰まったシール帳やシールの数々を公開した。
また、「シール交換ゴブリンと初めてできたけど、私シール業者くらい持ってるのにケチすぎて、これ欲しいって言うの怖いって言われました」というエピソードも紹介し、「ケチなんじゃなくてシール1枚1枚に愛情があるっていって！！」とユーモアたっぷりにつづっている。
この投稿に「シールがぎっしり貼られてて凄い」「エモすぎて胸がぎゅってなる」「心友とのエピソード楽しすぎる」「業者並にもってるって表現笑った」「シール交換してるの見てみたい」「シール愛が伝わる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳AKB48人気メンバー「ぎっしり貼られてて凄い」自慢のシール帳
◆大盛真歩、シール帳公開
大盛は「小学生からズッ友の心友（ゴブリン）と久しぶりに遊んだ日」とつづり、茨城から会いに来てくれた幼馴染と、外出せず自宅で“爆語り”しながらシール交換を楽しんだことを報告。お気に入りのシールがぎっしりと詰まったシール帳やシールの数々を公開した。
◆大盛真歩の投稿に反響
この投稿に「シールがぎっしり貼られてて凄い」「エモすぎて胸がぎゅってなる」「心友とのエピソード楽しすぎる」「業者並にもってるって表現笑った」「シール交換してるの見てみたい」「シール愛が伝わる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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