佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「桜はどうなのか？」

日中の寒さは和らいだものの、まだ朝は冷え込む日も多く、冬の気配が残ります。ウェザーマップによりますと、ことしの福岡の桜の開花は今週金曜日（20日）の予想です。一方「600度の法則」という、2月1日以降の一日の最高気温の合計が600℃を超える頃を開花の目安とする考え方もあり、こちらは16日にも到達しそうです。つぼみの様子から見るとあと数日先になりそうですが、気温としてはもういつ咲いてもおかしくないのです。



「気温はどうなのか？」

最高気温は前日と同じか高いでしょう。福岡市は17℃、北九州市は16℃、佐賀市では18℃まで上がる見込みです。朝との気温差が大きくなりそうです。



「天気の予想」

概ね晴れるでしょう。午後は雲が広がる時間がありますが、天気の崩れはありません。傘は持たなくても良さそうです。



「花粉情報」

各地で「多い」、飯塚市では「非常に多い」予想となっています。雨の心配がないので洗濯物は外に干せますが、花粉症の方は室内に干すのが良いでしょう。



「なのか間予報」

今週は少しずつ日中の気温が高くなっていきそうです。週末には福岡市の最高気温が19℃と、春本番の陽気でしょう。水曜日から木曜日にかけては雨が降る予想です。特に水曜日は雨の時間が長く、雨の一日でしょう。週末の3連休は天気の崩れを気にせずお出かけできそうです。