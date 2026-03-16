NHKは「映像の世紀シリーズ」より、「8K映像で描く第二次世界大戦」をBSP4Kにて今夜(3月16日)23時より4夜連続で放送する。初回は「第一回 熱狂 1937-1940」で、放送は23時59分まで。

日中戦争 日本は中国を支援する英米と対立する

第二次世界大戦の開戦 ドイツ軍は“電撃戦”で強敵フランス軍を撃破した

「第一回 熱狂 1937-1940」では、ドイツと日本、ふたつの国の運命が交差する始まりに光をあてる。1939年9月、第二次世界大戦が勃発、ドイツは怒濤の快進撃を続ける。ドイツ国民はヒトラーを偉大な指導者と称えた。

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紀元二千六百年に熱狂する日本へヒトラーは祝辞を送った

日本は、フランスがドイツに降伏した機に乗じ仏領インドシナへ進駐する。これに対しアメリカは日本への経済制裁を科し、亀裂が決定的となる。日本は日独伊三国同盟で牽制を図るが、国民の熱狂の中、日米開戦の足音は確実に近づいていた。

17日は「第二回 収奪 1941-1942」を23時～23時59分に、18日は「第三回 敗走 1942-1944」を23時15分～24時14分に、19日は「第四回 地獄 1944-1945」を23時～23時59分に放送する。