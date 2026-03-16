お笑いコンビ・ぺこぱのシュウペイの体型が、1年でまたもや変わった!? 公表体重から約10キロ増えて減量したのに、本人いわく再び「おもちのように膨らんできました……」とのこと。その体型でシュウペイは、ほぼ練習せず第46回丹波篠山ABCマラソンに挑み……!?

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ぺこぱは、2年連続で丹波篠山ABCマラソンに参加。2025年大会といえば、76キロと公式サイトで公表していたシュウペイの体重が、84.7キロだと判明し、本人が「（当日までに）痩せます！」と宣言して、見事実行したことが記憶に新しい。

あれから1年……。シュウペイが本格的に走るのは、なんと1年ぶり！ 2004年アテネオリンピック女子マラソン金メダリストで、2年連続一緒にマラソンを走る野口みずきさんは、シュウペイのフォームを映像で見て、「膝があんまり上がっていない」「腕振りもちょっとあんまり後ろに引けていない」などと指摘した。

さらに野口さんは言いにくそうに、「あの～……体型変わりましたか？」「ちょっとふっくらした」と苦笑。VTRの野口さんにシュウペイは、「おもちのように膨らんできました……」と白状し、彼に相方の松陰寺太勇は「この1年で大きくなってんのバレてるやん！」とツッコんだ。

シュウペイは、野口さんのアドバイスでフォームが改善し、松陰寺と少しだけ走ってみたが、その後の自主練習はほぼナシ！ 「でも、歩くときは（野口さんのアドバイスを）意識しました！」と言い訳するも、だんだんばつが悪くなり、最終的には「……すいません。ほぼやってないです！」とカメラに向かって謝った。

そんなシュウペイは、リレーマラソンでチーム全員のタイムが4時間を切る通称“サブ4”を目標にし、10キロを走る第一走者を担当。スタートダッシュで首位に躍り出て、1キロ地点を5分30秒で通過できたが、「めっちゃ疲れた……」と情けない声を出した。

6キロ付近になるとシュウペイは、「腰痛ぇ……」「右ヒザ痛ぇ……」と涙目に。いくら学生時代にスポーツに励んでいたとはいえ、加齢と体型の変化、そしてあきらかな練習不足では、彼の体が悲鳴を上げるのは無理もない。

非常に苦しみながら走るシュウペイだったが、「頑張れ～！」「ぺこぱ頑張れ～！」といった沿道からの応援パワーで奮起！ 途中で少々遅れをとるも、1キロ6分4秒ペースで10キロを完走し、なんとか次の走者にバトンを繋げた。「終わった……やっと終わった！」「地球一周したぐらい長く感じました……」と泣きそうになりながら呟くシュウペイのことを、仲間たちは労いつつも笑ってしまった。

なお、シュウペイの奮闘を含む第46回丹波篠山ABCマラソンの映像は、3月8日に放送されたスポーツバラエティ番組『ぺこぱのまるスポ』の「丹波篠山ABCマラソンSP～走るって楽しい！仲間と目指せ！4時間切り編～」(ABCテレビ)で公開された。

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