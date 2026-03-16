東京・上野の路上で現金約４億２３００万円を盗んだとして、男７人が事後強盗容疑で逮捕された事件で、指示役とみられる山口組系暴力団幹部の狩野仁琉（じんりゅう）容疑者（２１）が事件後、計約１２００万円相当の高級車と腕時計を購入していたことが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁は被害金の一部を充てたとみて調べている。

他に逮捕されたのは、職業不詳小池恒児（こうじ）（４７）、住吉会系暴力団幹部の伊藤雄飛（ゆうと）（２７）両容疑者ら６人。

７人は１月２９日夜、台東区東上野の路上で、現金計約４億２３００万円入りのスーツケース３個を盗んで逃走する際、中国籍の男性の顔に催涙スプレーをかける暴行を加えた疑いが持たれている。現金は香港で金を買い付ける資金だった。

狩野、小池両容疑者が、伊藤容疑者ら実行役３人に現金の強奪を指示し、他の２人は逃走用の軽乗用車を調達していたとみられる。

捜査関係者によると、狩野容疑者は事件後、約１０００万円相当のミニバンと約２００万円相当の高級腕時計を現金で購入し、小池容疑者も約３００万円相当の外車を買っていたという。伊藤容疑者の関係先からは現金１０００万円が見つかっており、同庁は事件の報酬だったとみている。

同庁は１５〜１６日、７人を事後強盗容疑で東京地検に送検した。