“元妻”鈴木愛理を結婚式に呼ばれ“気弱今妻”が大豹変！“夫”をドン引きさせた井桁弘恵の怪演に「急なホラー始まった」＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに“毒”を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

3月14日（土）に放送された最終話では、気弱で大人しい印象だった沙也香が豹変。他人の結婚式で常軌を逸した行動をとる沙也香を井桁が怪演し、SNS上の視聴者を「演技すごすぎ」「怖い怖い怖い」と驚かせていた。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】沙也香が突然爆笑！夫を混乱させる大暴走

◆「和くんは、真実の愛ってなんだと思う？」

愛する妻・沙也香のため、彼女のシャンパンに薬を盛った犯人捜しに奔走してきた和臣。ようやく真犯人を突き止め一安心するも、なぜか突然、沙也香が披露宴会場から走り去ってしまった。

和臣が慌てて沙也香を追いかけると、「この犯人捜しは、ぜんぶ沙也香のため。愛する妻のために…そう思うたびに体中が全能感で満たされた」などと自分に酔うモノローグが流れ、彼の本性が見え始める…。

そして沙也香に追いついた和臣は、「愛してるよ、沙也香」と彼女を抱きしめた。しかし沙也香は和臣の腕を振りほどき、「和くんは、真実の愛ってなんだと思う？」と尋ねる。これに和臣は、自信満々に「俺とお前が一緒にいることこそが、真実の愛だろ」と答えた。

すると沙也香は「ははははっ」と突然大笑い。戸惑う和臣を残し、近くの会場で披露宴を行っていた参列者たちのもとに。すると、「ねえ！お二人も結婚するんだ！」と話しかけた。さらに沙也香は「ほら見て！あそこ、あれが（私の）旦那さんなんです」と和臣を指さし、人々から白い目で見られた和臣の脳内は「どうすれば、この場をやり過ごせる？どうすれば、俺だけでも変な奴だと思われずに済む？」と自分のことしか考えられない…。

そして沙也香が「私も愛してるよ。これからもずっと。ずーっと」と駆け寄ってくると、和臣は「来るな！」と容赦なく彼女を突き飛ばした。すると沙也香は「行かないで…和くん、私を捨てないで」と泣きそうな表情で訴え、「捨てないよね？一生かけて愛し続けるって、誓ってくれたもんね？」と和臣に迫った。

こうして沙也香の豹変を目の当たりにした和臣は、彼女に離婚を申し出る。すると沙也香は今の豹変はお芝居だと言い、これまで和臣の愛を試すテストをしてきたと語った。

じつは和臣が結婚式に招待していた大学時代からの友人・森あきら（鈴木愛理）は、彼の元妻だった。さらに沙也香は、あきらからメンタルが回復して元気になった途端和臣に捨てられたことを聞かされ、彼に不信感を抱いていたのだ。

和臣の愛を見定めるため大暴走する沙也香のシーンに、SNS上では「豹変こわ」「すごい展開きた」「急なホラー始まったな」といったコメントが投稿されていた。