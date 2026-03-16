「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１１時現在で、ノースサンド<446A.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



この日の東京株式市場でノースサンドはストップ高カイ気配。同社は前週末１３日取引終了後、２７年１月期単独業績予想について売上高を３８４億９３００万円（前期比４７．０％増）、営業利益を８６億３０００万円（同５５．６％増）と発表した。前期に続き過去最高業績を更新する見通し。企業によるデジタル化や業務効率化を通じた競争力強化への積極的な取り組みを背景に、引き続きコンサルティング需要が堅調に推移すると見込む。年３３円の上場以来初となる配当を実施する計画も示した。



これが好感され、週明けきょうの同社株には買い注文が集中。買い予想数の上昇につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS