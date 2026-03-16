ジョシュ・サフディ監督、ティモシー・シャラメのパンツを脱がす！ 世にいうハマり役とは、「この人、本当にこういう人なんじゃないか？」と思わせることだ。そして日本の創作者のあいだでは、作品の中でパーソナルな部分をさらけ出すことを「パンツを脱ぐ」と表現する。シャラメが『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（2025年）で演じた役は、彼のメディアを通じて垣間見える野心を体現した役であり、だからこそ「本当にこういう人なんじゃないか？」と思わせるハマり役となった。今後の彼の代表作となるだろう。

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時は1950年代。アメリカで卓球選手をやっているマーティ（ティモシー・シャラメ）は、並々ならぬ自信と上昇志向を持っていた。世間的に卓球はマイナー競技で、選手だけではまったく食えていない。それでも「ピンポンって呼ぶな！ テーブルテニスだ！」とキレながら、「俺がアメリカで卓球を有名にしてやる！」とブチ上げる。名声を得るために卓球の世界大会に突撃するが、よりによって敗戦国である日本の選手に完敗。しかも態度の悪さゆえに卓球協会にメチャクチャ叱られる。世界大会から持ち帰ったのは、名声どころか屈辱とデカい借金だけ。おまけに次回の大会に参加する金もない。選手としてのキャリアは完全に詰んだ。しかし、そのデカすぎる野望は終わらない。金がなければ作ればいい！ そんなわけでマーティは金儲けに奔走するのだが、その全てが明後日の方向に暴走するのであった。

監督のジョシュ・サフディは、気鋭の監督コンビであるサフディ兄弟の片割れだ。兄弟で手掛けた『グッド・タイム』（2017年）や『アンカット・ダイヤモンド』（2019年）は、どちらも街のケチな悪党が追い込まれてテンパりまくる姿を描いた傑作だった。本作も題材こそ卓球だが、劇中の8割はロクでなしの主人公が金を求めて爆走する物語、つまり監督の得意ジャンルだった。そして、本作で奇跡的な輝きを放っているのが主演のティモシー・シャラメである。

シャラメといえば、『君の名前で僕を呼んで』（2017年）に主演し、弱冠21歳でアカデミー主演男優賞の候補になった逸材だ。その後も『ビューティフル・ボーイ』（2018年）といったヒューマンドラマから、『DUNE/デューン 砂の惑星』（2021年）のような超大作、『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』（2023年）などでも主演を務め、人気・実力ともに今やハリウッド若手No.1と言っていい、確固たる地位を築いている。今日までの彼のイメージを一言で表現するなら「繊細」だ。半端ない美形であることは大前提でありつつ、細いシルエットに、どこか少年っぽさの残る顔面は、「繊細で孤独な美少年」系の役がよく似合った。

スクリーンでは儚げな姿で魅せるシャラメだが、現実では間違いなくギラギラと輝く若手スターだ。その幅広い挑戦の経歴を見ていくと、俳優としての上昇志向は非常に強いと言っていいだろう。あのレオナルド・ディカプリオにキャリアの相談をしたという有名なエピソードは、その野心を象徴しているように思えてならない。ちなみに、このときにディカプリオは「スーパーヒーロー映画とハードなドラッグはやめなさい」と言ったそうだが、シャラメ本人は『ダークナイト』（2008年）が大好きなので、ヒーロー映画の可能性は潰したくないと語っている。

閑話休題。ともかく、シャラメという人間は、決して「繊細」なだけではない。その内面にはものすごい情熱、自信、向上心があるはずだ。そして本作『マーティ・シュプリーム』は、シャラメのこういった部分を見事に引き出している。

サフディ兄弟の映画の特徴の一つは、とにかく画面が暑苦しいことだ。狭い空間でブチギレる登場人物をアップで捉え、体臭までも匂ってきそうな画を作り出す。今回も顔面のアップが多く、登場人物たちの汗や荒れまくった肌を鮮明に見せる。そんな中で、シャラメはひときわテンション高く暴れまくる。彼が演じるマーティは、自分が成り上がることしか考えていない。それも「慎重に計画を積んで……」ではなく、ひたすらにアドリブのみ。その場でウケのいいことをブチかまし、後で帳尻を合わせるために奔走するタイプである。そのわりにカッコ悪いことはしたくないし、ビッグマウスであるし、欲望と衝動に忠実なので、せっかく合いかけた帳尻を自分でブチ壊してしまうこともしばしば。一人相撲で土俵際な人生が全編にわたって炸裂。これまでのシャラメの繊細なイメージと正反対の役だが、その無計画＆間違えた行動力の塊っぷりを活き活きと表現している。

一方で、これまで培ってきた「繊細」な面を上手く使っているから、これまた心憎い。主人公のマーティは確かにムチャクチャで、人間としては完全にダメな部類に入る。ところが、その大前提が中盤以降に裏返り始める。周りの登場人物たち、特に（マーティも大人だが、あえて言うなら）マーティを取り囲む大人たちが、もっとダメな部分を見せ始めるのだ。やがて悪い大人たちに虐げられる純朴な少年、この構図が完成すると、いよいよ映画はシャラメの独壇場と化す。そしてクライマックスの卓球の試合は、まさに映画のマジックを体感できる時間だろう。散々にダメなことをしまくっていたマーティと、ある意味で清廉潔白を絵に描いたような人物の対戦なのに、なぜかどちらも応援したくなるのは驚異だ。

シャラメも何だかんだで御年30歳である。俳優として、人間として、脂が乗ってくる年齢だ。『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、そんなシャラメにさらなる期待を抱くことのできる快作だと言っていいだろう。順風満帆な若手スターの激しいつまずきをリアルタイムで何人も目撃した人間としては、最近の彼の言動に少しの不安もありつつも、ともかく、これからのシャラメにも注視していきたい。

（文＝加藤よしき）