ＳＡＡＦホールディングス<1447.T>が大幅続伸している。前週末１３日の取引終了後に、Ｓｃｈｏｏ<264A.T>と資本・業務提携に向けた協議を開始すると発表しており、これを好感した買いが入っている。



教育プラットフォーム事業を推進するＳｃｈｏｏとの提携を通じてデジタル人材プラットフォーム構築・強化を図ることで、企業価値の最大化を実現するのが狙い。ＳＡＡＦＨＤは３月１６日と２６日の２回に分けてＳｃｈｏｏ株式計２３９万４０００株（発行済み株数の１８．８３％）を取得する予定。なお、２６年３月期以降の業績に与える影響は未定としている。



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出所：MINKABU PRESS