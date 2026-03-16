・ＱＤレーザＳ高でオキサイドも上昇再加速、ＡＩＤＣと防衛の２つの切り口で人気素地が開花

・東洋エンジがＳ高、日米で南鳥島沖レアアース共同開発を確認へと報道

・ＪＥＨが急反発、２７年１月期は２ケタ増収増益予想で２円増配を予定

・野村原油など原油ＥＴＦが高値更新、ＷＴＩ価格は１６日早朝に再び１００ドル突破

・シルバライフは３日ぶり急反騰、高齢者施設の冷凍食材需要増え１月中間期営業益３２％増

・新日本電工が６％超の急伸みせ再び２５日線ブレーク、ＡＩＤＣ電力爆需背景に水素吸蔵合金で活躍期待

・アセチレンが急動意で一気に昨年来高値更新、高純度アセチレンと水素分野の活躍に期待

・ＰｏｗｅｒＸは５連騰、蓄電池併設型太陽光向け電力運用サービスの全国提供を開始

・山王に大量の買い注文、業績大幅増額サプライズと自社株買い発表で急速人気化

・ソフトバンクＧが頑強な値動き、目先売り飽き気分でトレンド転換を示唆

・ノースサンドに大量買い注文、２７年１月期最高益予想で初配当も

・林兼がカイ気配切り上げ、食品事業の利益率改善し今期業績・配当予想を増額修正



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS