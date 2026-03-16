東邦アセチレン<4093.T>＝急速人気化。寄り付き直後に前週末比３１円高の４８６円まで駆け上がり、２月２７日の昨年来高値４８０円をブレークし新値街道に突入した。産業用ガスの製造・販売を幅広く手掛けるが、ナノテクノロジーなどハイテク分野で必須となっている高純度アセチレンのキーカンパニーとして頭角を現している。また、水素については半導体業界の旺盛な需要に対応し、昨年８月に山形県酒田工場で水素製造設備を大幅増強して商業運転を開始している。データセンターの膨大な電力エネルギー需要が課題視されるなか、同社の水素分野での展開力にもマーケットの視線が向かっている。



新日本電工<5563.T>＝急反発で再び２５日移動平均線を上方ブレーク。ＡＩデータセンター向け電力需要問題で水素エネルギーへの注目が高まるなか、低圧で大量の水素を貯めることを可能な同社の水素吸蔵合金にスポットが当たっている。業績も２６年１２月期は経常利益ベースで前期比２．２倍の６０億円と変貌を見込むが、在庫調整の進んだ電子部品向け機能材の収益寄与次第では一段の上振れも視野に入る。そうしたなか株価指標面では、３％前後の配当利回りを確保しながら、０．７倍台に放置されたＰＢＲが株価の水準訂正余地を暗示している。



山王<3441.T>＝物色人気加速でカイ気配。電子機器に使われるデバイスの貴金属表面処理加工（金メッキ加工）や精密プレス加工などを手掛け、売上高の約３０％がフィリピン向けであることも特徴の一つ。独自のメッキ加工技術をベースにして水素分野にも積極展開を図っている。業績も好調を極めている。前週末１３日取引終了後に２６年７月期業績の大幅上方修正を発表した。売上高は従来予想の１０９億円から１３０億円（前期比２０％増）、営業利益は５億円から１４億円（同７６％増）にそれぞれ増額した。自動車や産業機器向け需要獲得が会社側の想定以上だったことに加え、メッキの新ライン稼働効果の発現及びコスト上昇分の販売価格への反映などが利益面を後押しした。営業利益は２１期ぶりの過去最高更新となる見通し。更に同日、発行済み株式数３．５％相当の１５万株、金額ベースで２億円を上限とする自社株買いを発表（買い付け期間はきょうから１０月３０日まで）、これも物色人気を加速させる材料となった。



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出所：MINKABU PRESS