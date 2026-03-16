バイエルンがGK4人離脱の異常事態…CL8強入りへ16歳にゴールを託す可能性
バイエルンは15日、GKスベン・ウルライヒが右内転筋損傷と診断されたことを発表した。4人のGKが離脱する事態となり、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)で16歳のGKレオナルド・プレスコットを起用する可能性が浮上している。
バイエルンは守護神のGKマヌエル・ノイアーが6日のリーグ戦で肉離れを負い、続く10日の欧州CLではGKヨナス・ウルビッヒが脳震盪に見舞われた。さらに3番手のウルライヒが14日のリーグ戦で負傷。セカンドチームを主戦場にしているGKレオン・クラナクも肉離れによる離脱中のため、4人のGKを18日の欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦・アタランタ戦で起用できない危機に直面している。
『スカイ・ドイツ』によればウルビッヒは別メニューで練習を再開しているようだが、アタランタ戦に間に合うかは不透明。ウルビッヒが出場できない場合、U19チームに所属するプレスコットかセカンドチームの19歳GKヤニス・バートルがゴールを守る見込みだ。
プレスコットは直近のリーグ戦と欧州CLでベンチ入りした16歳で、U-17ドイツ代表にも選出されている。バートルは今季のブンデスリーガで2試合にベンチ入りし、セカンドチームが参戦しているドイツ4部リーグでは11試合に出場している。
いずれもトップチームでの出場経験はなく、ウルビッヒの回復次第では欧州CL8強入りを懸けた重要な一戦で若手GKがデビューを飾ることも濃厚。もっともバイエルンは第1戦を6-1で制しており、大きなアドバンテージを持って第2戦を戦うことができる。
バイエルンは守護神のGKマヌエル・ノイアーが6日のリーグ戦で肉離れを負い、続く10日の欧州CLではGKヨナス・ウルビッヒが脳震盪に見舞われた。さらに3番手のウルライヒが14日のリーグ戦で負傷。セカンドチームを主戦場にしているGKレオン・クラナクも肉離れによる離脱中のため、4人のGKを18日の欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦・アタランタ戦で起用できない危機に直面している。
プレスコットは直近のリーグ戦と欧州CLでベンチ入りした16歳で、U-17ドイツ代表にも選出されている。バートルは今季のブンデスリーガで2試合にベンチ入りし、セカンドチームが参戦しているドイツ4部リーグでは11試合に出場している。
いずれもトップチームでの出場経験はなく、ウルビッヒの回復次第では欧州CL8強入りを懸けた重要な一戦で若手GKがデビューを飾ることも濃厚。もっともバイエルンは第1戦を6-1で制しており、大きなアドバンテージを持って第2戦を戦うことができる。