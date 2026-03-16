「まさか大谷がラストバッターとは」韓国メディアも驚いた侍ジャパン“終幕”「連覇の夢が粉々に」

WBC連覇を目指した侍ジャパンの戦いは“大谷翔平の打席”で幕を閉じた。韓国メディア『OSEN』が「“歴代最悪”日本大騒ぎ、まさか大谷が最後の打者だなんて…2連覇の夢が粉々に、現地ファンも“絶望的”の声」と題して報じている。

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日本は3月15日（日本時間）、米マイアミのローンデポ・パークで行われたWBC準々決勝でベネズエラに5-8で敗れた。プールDを2位で通過したベネズエラと、プールCを1位で通過した日本の一戦は、逆転に次ぐ逆転の末にベネズエラが日本を破った。

WBCが始まって以降、日本が準決勝（ベスト4）進出を逃したことは一度もなかった。2006年の第1回、2009年の第2回、2023年の第5回大会で優勝を飾り、頂点を逃した2013年の第3回、2017年の第4回大会でも準決勝の舞台は踏んでいた。しかし、今大会で初めて準決勝進出に失敗した。

日本列島も衝撃に包まれている。「過去最悪8強敗退」と題して「3被弾に沈む」「大谷翔平＆森下翔太3ラン空砲」と伝えた『サンケイスポーツ』など、各メディアが日本の敗退を驚きをもって報じていた。

日本は先発の山本由伸が4回を投げて4被安打（1被本塁打）、1四球、5奪三振、2失点で降板した後、計6人の投手が登板。計8失点という今大会最多失点を記録した。打線では大谷が1回表にロナルド・アクーニャ・ジュニアが放った先頭打者本塁打を帳消しにする1回裏の先頭打者本塁打を叩き込むなど、4打数1安打1四球2得点と孤軍奮闘したが、勝利には届かなかった。

大谷翔平（写真提供＝OSEN）

大谷は初回、ベネズエラに先制を許した直後にすぐさまホームランで応酬した。ベネズエラ先発のレンジャー・スアレスに対し、2ボール1ストライクから4球目のスライダーを捉え、センターのフェンスを越えるソロ本塁打を放ち試合を振り出しに戻した。

ベネズエラに再び1点のリードを許した2回裏には、一死一塁の場面で申告敬遠され出塁。森下の3ラン本塁打で生還を果たした。しかし、その後の打席ではエンマヌエル・デ・ヘススとアンヘル・セルパの前に三振に倒れた。

奇しくも、この日の日本の最初の打席も、最後の打席も大谷だった。3点を追う9回裏、二死走者なしの場面。大谷はダニエル・パレンシアを相手に中飛に打ち取られ、敗北にピリオドを打った。

予想だにしない早い段階での敗退に、X（旧ツイッター）などのSNS上では日本の野球ファンから「本当か…悔しすぎる」「これだけ強力な打者を集めてもダメなのか」と惜しむ声が上がった。一方で「大谷がアウトになって終わるのが悲しい」「最後の打者だなんて絶望感が大きい」「前回大会と比べると運命のようだ」といった反応が見られた。

（記事提供＝OSEN）