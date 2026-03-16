Snow Man宮舘涼太「雅（みや）だて」ワールド全開！『FRaU MOOK JAXURY 2026』表紙に登場

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Snow Man宮舘涼太が『FRaU MOOK JAXURY 2026』（3月31日発売）の表紙に登場する。

■宮舘涼太の濃密な「雅だて粋だて男だて」時間とは？

4月4日スタートのドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』で主演を務める宮舘涼太。その優雅さ、優しさ温かさ、面白さが混然一体となった唯一無二の輝きは、まさにJAXURY（ジャクシュアリー）。

※JAXURY＝日本の（＝Japan’s）＋ほんもの（＝Authentic）＋ラグジュアリー、輝き（＝Luxury）

特集タイトル「花吹雪！ 雅（みや）だて粋（いき）だて男だて」は、この撮影取材日の「舘様」の“ラグジュアリーなふるまい”にも表れている。

■「雅だて」っぷり

取材各社のスタッフで騒然とするなか、FRaU単独取材撮影時間に宮舘が現れると、辺りは一瞬にして祓（はら）われるような清らかさと、柔らかく和んだ空気に。撮影や取材が始まる前からまさにロイヤル、「宮びる」が語源の「雅（みやび）」な“「雅だて」ワールド”に。

■「粋だて」っぷり

日本の花を含む約300本の花を用意。繊細な一輪の花からバラの花吹雪まで花尽くしの今回の撮影。美しく咲かせるためにギリギリまで開かせた表紙の紫のアネモネは「ちょっと触るだけですぐに傷んでしまうから要注意」の声が。そんな言葉を聞いてもいないのに、最初のひと触れでその繊細さを感じ取ったのか、ふわっと優しく、そっと慈しむように花を持つ、その指先まで行き届いた息を呑むような所作。花も、まったく傷むことなく宮舘に寄り添う。

そしてバラの花吹雪撮影では、自らもバラの山を抱えて吹雪（ふぶ）かせ、全力で舞い、踊り、ジャンプ…。一瞬も気を抜くことなく、軽やかに、楽しそうに動く姿に、関わるすべてのスタッフの中に熱い想いがこみあげていた。また撮影の合間の、インタビューの追加質問にも、真剣かつユーモアを交えて粋な対応。すべてが気取らず、飾らず、面白く、かつ美しい。

■「男だて」っぷり

ハードな撮影が終わると「楽しかった。一瞬でしたね」と涼やかにひと言。まるで武士が真剣勝負のあとに刀をしまうようなさりげなさ。「武士ってる」と自ら語るとおり、すべてが「一生懸命の美学」に貫かれた真剣勝負の宮舘は、登場と同じように深々と頭を下げ、静かにその場をあとにしたのだった。

「こんな舘様見たことない！」「こんな表情が見たかった」そんな超保存版のビジュアルと「声に出して読みたい名言」は必見・必読だ。

■書籍情報

2026.03.31 ON SALE

『FRaU MOOK JAXURY 2026』

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

SINGLE「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」

■関連リンク

FRaU 公式サイト

https://gendai.ismedia.jp/frau

『ターミネーターと恋しちゃったら』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/tamikoi/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/