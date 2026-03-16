INIの“美の精鋭”尾崎匠海・木村柾哉・佐野雄大が『VOCE』に初登場！3人の「美の定義」を深掘り

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INIの“美の精鋭” 尾崎匠海・木村柾哉・佐野雄大が『VOCE』5月号に初降臨する。

■「美しさとは○○である」3人が導き出す、それぞれの美学とは？

注目の男性アーティストを追う連載「SUPER PEOPLE」に、グローバルボーイズグループ・INIから、尾崎匠海、木村柾哉、佐野雄大が初登場。「美」をテーマに4ページの拡大版で届ける。

各書店の写真集ランキングで1位を記録するなど、大ヒット中の2nd写真集『Viva la vita』にちなんだ本特集。ビューティ誌ならではの、肌の質感や温度感までもが伝わる至近距離で3人に迫った。

見どころは、「自信のあるパーツ」にぐっと寄った、いくら拡大しても隙のないソロカット。普段なかなか見られない角度から捉えた表情や、吸い込まれるような強い目力と溢れ出す色気は、まさに眼福。シャッターが切られるたびに、スタッフ一同が思わず見惚れて溜息を漏らしたほどの仕上がりを誌面サイズで楽しもう。

インタビューでは、3人それぞれの核心に触れる「美の定義」を深掘り。互いの魅力を語り合うクロストークでは、相手の美しさを讃え合うあまり、思わず指先で顔に触れて確認し合う一面も…！

一方で、カメラの前ではプロの顔に。限られた撮影時間のなか、「じゃあ次、俺が右側に立つわ」「これでちょうど一周したでしょ！」と自らフォーメーションを提案し合うなど、抜群のチームワークで最高の一枚を追求した。

また本誌発売と合わせ、VOCE公式YouTubeチャンネルでも特別動画を公開予定。 当日の朝に企画を知らされたという3人が「さすがに抜き打ちすぎる！」と驚きながらも披露してくれたバッグの中身とは？ 撮影の合間にメンバー同士で楽しんでいるという必需品や、美意識の高さが垣間見えるリアルな愛用アイテムまで。誌面と併せてチェックしよう。

■書籍情報

2026.03.21 ON SALE

『VOCE』2026年5月号

通常版表紙：有村架純

Special Edition表紙：山田涼介（Hey! Say! JUMP）

Special Edition増刊表紙：有村架純

■関連リンク

『VOCE』（ヴォーチェ）ウェブサイト

https://i-『VOCE』.jp

■【画像】『VOCE』2026年5月号各表紙