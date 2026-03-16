Aぇ! group新曲「でこぼこライフ」が映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』主題歌に決定！本予告映像＆ポスター公開

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Aぇ! groupの新曲「でこぼこライフ」が、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌に決定。さらに、映画の本予告・本ポスタービジュアルが公開された。

■「でこぼこライフ」は少しの失敗も“これでいいのさ！”とポジティブに変換するハッピーソング

本作は、赤塚不二夫による名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化され大きな人気を博した『おそ松さん』の実写映画第2弾。20歳を過ぎてもクズでニート、しかしどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不能な物語が描かれている。

2022年にはSnow Man主演による実写映画第1弾が公開され話題を呼び、第2弾となる本作では、Aぇ! groupのメンバーである正門良規・末澤誠也・小島健・佐野晶哉に加え、草間リチャード敬太、さらに彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉も出演。6つ子を演じるキャストは全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスを活かしながら、ハチャメチャな世界観はそのままに、あらたなキャストとスタッフによる新しい『おそ松さん』が描かれる。

主題歌「でこぼこライフ」は、Aぇ! groupらしいバンドサウンドに乗せて、《急がば回って、ザッツ・オーライ♡》《これでいいのさ！》《ドンウォーリー・ボーイズ / ドンウォーリー・ガールズ》といった楽観的なメッセージが散りばめられた楽曲。

少しの失敗も“これでいいのさ！”とポジティブに変換してくれる、Aぇ! group史上もっともハイテンションで怒涛の展開がクセになる一曲となっている。楽曲の詳細は今後順次明らかになっていく予定だ。

新曲「でこぼこライフ」が使用された本予告映像と、物語のハチャメチャな展開を予感させるビジュアルポスターも公開。詳細は、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』公式サイトをチェックしよう。

Aぇ! groupは、2月25日にリリースした2ndアルバム『Runway』が、1stアルバム『D.N.A』を大きく上回る初週売上32万枚超の自己最高を記録し、オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得。自身初の大台を突破する好調なスタートを切った。現在は、全国8都市30公演を巡るアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催中。大きな注目を集めている。

■映画情報

『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』

6月12日（金）公開

原作：赤塚不二夫『おそ松くん』

監督：川村泰祐

脚本：宅間孝行

キャスト：Aぇ! group

草間リチャード敬太 西村拓哉

渡邉美穂 大貫勇輔 なえなの 野口衣織(=LOVE)／三宅弘城 木村多江

宮内ひとみ 千葉雄大 船越英一郎

制作：はちのじ パイプライン

配給：東宝

(C)映画「おそ松さん」製作委員会2026

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『Runway』

■関連リンク

映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』作品サイト

https://osomatsusan-movie.jp

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/