16日前引けの日経平均株価は3日続落。前週末比681.19円（-1.27％）安の5万3138.42円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は460、値下がりは1065、変わらずは62と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は81.56円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、フジクラ <5803>が59円、ファストリ <9983>が49.74円、ＴＤＫ <6762>が49.14円、ファナック <6954>が29.58円と並んだ。



プラス寄与度トップはイビデン <4062>で、日経平均を6.75円押し上げ。次いでオリンパス <7733>が3.48円、ＪＴ <2914>が3.38円、キッコマン <2801>が2.76円、日ハム <2282>が2.51円と続いた。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、食料、陸運、倉庫・運輸が続いた。値下がり上位には非鉄金属、ゴム製品、ガラス・土石が並んだ。



株探ニュース

