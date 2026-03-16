16日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比5.1％増の2460億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.1％増の1757億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> など6銘柄が新高値。ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、ｉシェアーズ 高格付け日本円社債 ＥＴＦ <515A> 、ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 穀物上場投資信託 <1688> が4.80％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が4.39％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が3.99％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が3.68％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> は11.17％安、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> は4.39％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.12％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は4.06％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は3.86％安と大幅に下落した。



日経平均株価が681円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1129億5900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1262億1300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が151億2900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が134億4700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が102億7100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が70億7800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が54億7500万円の売買代金となった。



株探ニュース

