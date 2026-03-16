16日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数169、値下がり銘柄数380と、値下がりが優勢だった。



個別ではインフォメティス<281A>、イメージ情報開発<3803>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>がストップ高。ＱＤレーザ<6613>は一時ストップ高と値を飛ばした。パワーエックス<485A>、エクストリーム<6033>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、インターネットインフィニティー<6545>、ハルメクホールディングス<7119>など6銘柄は昨年来高値を更新。シンバイオ製薬<4582>、フェニックスバイオ<6190>、オキサイド<6521>、ファンペップ<4881>、ＳＡＡＦホールディングス<1447>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｓｃｈｏｏ<264A>がストップ安。ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>は一時ストップ安と急落した。キッズスター<248A>、グランディーズ<3261>、モルフォ<3653>、インフキュリオン<438A>、フレクト<4414>など12銘柄は昨年来安値を更新。スリー・ディー・マトリックス<7777>、デリバリーコンサルティング<9240>、スマレジ<4431>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

