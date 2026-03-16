　16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　112959　　　15.4　　　 47020
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 15129　　 -11.8　　　　4996
３. <1360> 日経ベア２　　　 13447　　　-6.9　　　 122.8
４. <1321> 野村日経平均　　 10271　　 -11.0　　　 55210
５. <1540> 純金信託　　　　　7614　　　49.1　　　 23990
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7078　　 -11.9　　　 55920
７. <1671> ＷＴＩ原油　　　　7053　　　18.8　　　　5198
８. <1579> 日経ブル２　　　　5475　　　-4.0　　　 506.6
９. <1542> 純銀信託　　　　　5109　　 134.1　　　 35820
10. <1306> 野村東証指数　　　4012　　 -34.6　　　　3768
11. <356A> ＧＸＳＰＣＦ　　　3332　　-100.0　　　　1365
12. <2038> 原油先Ｗブル　　　2763　　　-7.7　　　　2884
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　2550　　 -31.6　　　 778.5
14. <2036> 金先物Ｗブル　　　2114　　　74.4　　　235500
15. <1330> 上場日経平均　　　2047　　 -19.1　　　 55290
16. <1615> 野村東証銀行　　　2041　　　90.7　　　 561.8
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1878　　 -22.5　　　　 201
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　1845　　 -42.2　　　　5494
19. <2644> ＧＸ半導日株　　　1655　　 -45.6　　　　3103
20. <314A> ｉＳゴールド　　　1585　　 190.3　　　 379.2
21. <1328> 野村金連動　　　　1450　　 127.6　　　 18955
22. <1489> 日経高配５０　　　1407　　 -29.7　　　　3063
23. <1699> 野村原油　　　　　1331　　　27.4　　　 616.6
24. <1320> ｉＦ日経年１　　　1308　　 -27.3　　　 55000
25. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1307　　 -44.8　　　 367.8
26. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1224　　 879.2　　　 60080
27. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1208　　 125.8　　　 73460
28. <1398> ＳＭＤリート　　　1186　　 -62.4　　　1997.5
29. <200A> 野村日半導　　　　1170　　 -48.9　　　　3072
30. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 924　　　64.4　　　　3806
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　 844　　 -55.6　　　 149.2
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 840　　 -20.2　　　2111.0
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　 837　　　 8.1　　　 765.1
34. <1571> 日経インバ　　　　 822　　　 0.9　　　　 388
35. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 773　　 -17.1　　　 72180
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 729　　　25.0　　　 720.2
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　 694　　　 0.0　　　 54890
38. <2525> 農中日経平均　　　 596　 29700.0　　　 53650
39. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 568　　 862.7　　　106100
40. <1541> 純プラ信託　　　　 549　　 156.5　　　　9519
41. <1358> 上場日経２倍　　　 544　　 -17.7　　　 89470
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 484　　　99.2　　　 53900
43. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 450　　 394.5　　　　4502
44. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 437　　　 9.3　　　　 928
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 422　　　50.7　　　　1069
46. <1545> 野村ナスＨ無　　　 360　　 233.3　　　 39450
47. <2559> ＭＸ全世界株　　　 360　　　62.9　　　 26220
48. <1308> 上場東証指数　　　 358　　 -77.3　　　　3723
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 336　　 -12.7　　　　 125
50. <1695> ＷＴ小麦　　　　　 320　　 236.8　　　　3230
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


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