ETF売買代金ランキング＝16日前引け
16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 112959 15.4 47020
２. <1357> 日経Ｄインバ 15129 -11.8 4996
３. <1360> 日経ベア２ 13447 -6.9 122.8
４. <1321> 野村日経平均 10271 -11.0 55210
５. <1540> 純金信託 7614 49.1 23990
６. <1458> 楽天Ｗブル 7078 -11.9 55920
７. <1671> ＷＴＩ原油 7053 18.8 5198
８. <1579> 日経ブル２ 5475 -4.0 506.6
９. <1542> 純銀信託 5109 134.1 35820
10. <1306> 野村東証指数 4012 -34.6 3768
11. <356A> ＧＸＳＰＣＦ 3332 -100.0 1365
12. <2038> 原油先Ｗブル 2763 -7.7 2884
13. <1568> ＴＰＸブル 2550 -31.6 778.5
14. <2036> 金先物Ｗブル 2114 74.4 235500
15. <1330> 上場日経平均 2047 -19.1 55290
16. <1615> 野村東証銀行 2041 90.7 561.8
17. <1459> 楽天Ｗベア 1878 -22.5 201
18. <1329> ｉＳ日経 1845 -42.2 5494
19. <2644> ＧＸ半導日株 1655 -45.6 3103
20. <314A> ｉＳゴールド 1585 190.3 379.2
21. <1328> 野村金連動 1450 127.6 18955
22. <1489> 日経高配５０ 1407 -29.7 3063
23. <1699> 野村原油 1331 27.4 616.6
24. <1320> ｉＦ日経年１ 1308 -27.3 55000
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 1307 -44.8 367.8
26. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1224 879.2 60080
27. <1326> ＳＰＤＲ 1208 125.8 73460
28. <1398> ＳＭＤリート 1186 -62.4 1997.5
29. <200A> 野村日半導 1170 -48.9 3072
30. <1305> ｉＦＴＰ年１ 924 64.4 3806
31. <1356> ＴＰＸベア２ 844 -55.6 149.2
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 840 -20.2 2111.0
33. <1655> ｉＳ米国株 837 8.1 765.1
34. <1571> 日経インバ 822 0.9 388
35. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 773 -17.1 72180
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 729 25.0 720.2
37. <1346> ＭＸ２２５ 694 0.0 54890
38. <2525> 農中日経平均 596 29700.0 53650
39. <1557> ＳＰＤＲ５百 568 862.7 106100
40. <1541> 純プラ信託 549 156.5 9519
41. <1358> 上場日経２倍 544 -17.7 89470
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 484 99.2 53900
43. <2090> 農中米債７Ｈ 450 394.5 4502
44. <513A> ＧＸ防衛日株 437 9.3 928
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 422 50.7 1069
46. <1545> 野村ナスＨ無 360 233.3 39450
47. <2559> ＭＸ全世界株 360 62.9 26220
48. <1308> 上場東証指数 358 -77.3 3723
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 336 -12.7 125
50. <1695> ＷＴ小麦 320 236.8 3230
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 112959 15.4 47020
２. <1357> 日経Ｄインバ 15129 -11.8 4996
３. <1360> 日経ベア２ 13447 -6.9 122.8
４. <1321> 野村日経平均 10271 -11.0 55210
５. <1540> 純金信託 7614 49.1 23990
６. <1458> 楽天Ｗブル 7078 -11.9 55920
７. <1671> ＷＴＩ原油 7053 18.8 5198
８. <1579> 日経ブル２ 5475 -4.0 506.6
９. <1542> 純銀信託 5109 134.1 35820
10. <1306> 野村東証指数 4012 -34.6 3768
11. <356A> ＧＸＳＰＣＦ 3332 -100.0 1365
12. <2038> 原油先Ｗブル 2763 -7.7 2884
13. <1568> ＴＰＸブル 2550 -31.6 778.5
14. <2036> 金先物Ｗブル 2114 74.4 235500
15. <1330> 上場日経平均 2047 -19.1 55290
16. <1615> 野村東証銀行 2041 90.7 561.8
17. <1459> 楽天Ｗベア 1878 -22.5 201
18. <1329> ｉＳ日経 1845 -42.2 5494
19. <2644> ＧＸ半導日株 1655 -45.6 3103
20. <314A> ｉＳゴールド 1585 190.3 379.2
21. <1328> 野村金連動 1450 127.6 18955
22. <1489> 日経高配５０ 1407 -29.7 3063
23. <1699> 野村原油 1331 27.4 616.6
24. <1320> ｉＦ日経年１ 1308 -27.3 55000
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 1307 -44.8 367.8
26. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1224 879.2 60080
27. <1326> ＳＰＤＲ 1208 125.8 73460
28. <1398> ＳＭＤリート 1186 -62.4 1997.5
29. <200A> 野村日半導 1170 -48.9 3072
30. <1305> ｉＦＴＰ年１ 924 64.4 3806
31. <1356> ＴＰＸベア２ 844 -55.6 149.2
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 840 -20.2 2111.0
33. <1655> ｉＳ米国株 837 8.1 765.1
34. <1571> 日経インバ 822 0.9 388
35. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 773 -17.1 72180
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 729 25.0 720.2
37. <1346> ＭＸ２２５ 694 0.0 54890
38. <2525> 農中日経平均 596 29700.0 53650
39. <1557> ＳＰＤＲ５百 568 862.7 106100
40. <1541> 純プラ信託 549 156.5 9519
41. <1358> 上場日経２倍 544 -17.7 89470
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 484 99.2 53900
43. <2090> 農中米債７Ｈ 450 394.5 4502
44. <513A> ＧＸ防衛日株 437 9.3 928
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 422 50.7 1069
46. <1545> 野村ナスＨ無 360 233.3 39450
47. <2559> ＭＸ全世界株 360 62.9 26220
48. <1308> 上場東証指数 358 -77.3 3723
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 336 -12.7 125
50. <1695> ＷＴ小麦 320 236.8 3230
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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