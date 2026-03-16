昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さん（享年78）のお別れの会が16日、都内ホテルで開催された。

プロ通算113勝（うちツアー94勝）、賞金王12度という不滅の記録を残し"ジャンボ"の愛称で親しまれた尾崎さんをしのび、1000人の関係者が参列。メジャー通算最多の優勝18回を誇る帝王ジャック・ニクラウス氏（86＝米国）、メジャー通算8勝のトム・ワトソン（76＝米国）らがビデオメッセージを寄せた。

ニクラウスは「ジャンボは良き友人であり、素晴らしい選手でした。彼はボールを遠くへ飛ばし、多くのトーナメントで優勝しました」などと、ともにラウンドしたことを振り返り、「別れは寂しいですが、彼は最高の友人であり、偉大なプレーヤーであり、そして日本の素晴らしい代表者でした。彼は日本を愛し、日本でプレーすることを愛し、そして見事なプレーを見せてくれました。ジャンボに神の恵みがありますように。心からのお悔やみを申し上げます」と追悼。

ワトソンは「彼は2011年に世界ゴルフ殿堂入りを果たした、まさに伝説の人物です。私の後ろに見えるのは美しいワイアラエです。1973年、私はここワイアラエ・カントリークラブのエキシビションマッチで初めてジャンボと出会い、対戦しました。その時も、そしてその後もずっと、ジャンボがいかに激しい闘志を持った競争相手であるかを私は理解していました。ジャンボ、君がいなくなると寂しくなるよ」と語りかけた。