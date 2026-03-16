【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア

【映像】悪路で180km/h超！異次元の激走（実際の様子）

3月15日、WRC（世界ラリー選手権）第3戦サファリ・ラリー・ケニアでトヨタの勝田貴元が34年ぶりとなるWRC日本人優勝。トップに浮上した競技3日目デイ3には荒れた路面で乾坤一擲の走りを見せた。

サファリ・ラリー・ケニアは1973年のWRC創設年に初開催された伝統のラリーで、首都ナイロビの北東にあるナイバシャ湖周辺に展開されるグラベル（未舗装路）ステージで争われる。

壮大なアフリカの自然のなかを走るスケールの大きな一戦だが、ところどころに石や岩が転がっており、雨天時には路面が泥状のぬかるみとなる。「世界一過酷」と呼ばれるこのラリーでは、例年、そして今年も多くのマシンがトラブルに見舞われてきた。

チームメイトやライバルにアクシデントが発生したこともあり、勝田は14日に行われたSS14で総合トップに立つ。SS15では、後方から追い上げつつあるフォードのアドリアン・フルモーのタイムを気にしつつも、勝負どころを全力で駆け抜けて2番手タイムを記録した。

劣悪な路面状況で180km/h超をマーク

ステージ前半での草原エリアは凹凸がひどくマシンが今にも吹っ飛びそうな劣悪な路面状況だったが、勝田が操るGRヤリスは180km/h超のスピードをマーク。ベストタイムはチームメイトのサミ・パヤリに譲ったが、厳しいコンディションで驚くべきトップスピードを示した。

結果的には、ここでの踏ん張りがWRC初優勝へ繋がった。デイ3を総合トップで終えた勝田は、最終日デイ4も前日に築いだリードを守り切り、日本人ドライバーとしては34年ぶりとなる優勝を成し遂げたのだ。

SS15での走りに視聴者からは、「こんな悪路で170キロ！？」「倍速再生に見える」「速いやないかいおい」「こえーよw飛ばすなよw」など多数の反響が寄せられた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）