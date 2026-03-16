準々決勝で侍ジャパンを撃破

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」はベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇に届かず。ベネズエラ指揮官は試合後、日本の采配について言及した。

侍ジャパンが激闘の末に散った。

大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8の逆転で敗れ、連覇に届かなかった。

ベネズエラのオマル・ロペス監督は試合後の会見で、侍ジャパン・井端弘和監督の采配に言及。「日本のリリーフ投手が登板し始めたとき、（井端）監督がブルペンをどう使うのかを見ていました」と明かした。

井端監督は先発・山本由伸から隅田知一郎、藤平尚真、伊藤大海、種市篤暉、菊池雄星という継投を選んだ。ロペス監督は「今日に関しては、私たちにとって少し驚きでした。何度か見ているうちに、いわゆる『左対左』『右対右』といったような、分析に基づく起用をしていないと感じたのです」と振り返った。

その上で「私たちはそれに気づき、打線を組み立てました。もし相手が左投手を使うなら、こらは右打者を出す。そういう形にしたんです。実際にそれを行い、あの結果につながりました」と続け、胸を張った。

ベネズエラは16日（日本時間17日）の準決勝でイタリアと激突する。



（THE ANSWER編集部）