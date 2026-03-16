侍ジャパンの準決勝進出はならなかったが、2026年3月15日放送の情報番組「日曜スクープ」（BS朝日）では、侍ジャパンを牽引してきた大谷翔平選手の存在感から、今シーズンはスタートから二刀流の活躍が出来そうだと期待の声が強かった。

WBCで打率4割6分2厘、6安打、3本塁打、7打点

大谷選手の今回のWBCの成績は打率4割6分2厘、6安打3本塁打7打点。元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんは、27日にシーズンを迎える米大リーグ・ドジャースの大谷選手について「今年はスタートから二刀流のシーズンになる。WBC期間中も（練習で）しっかり、いいボールを投げていた。活躍が期待できる」と話した。

MLBジャーナリストのAKI猪瀬さんは「WBC期間中は打者大谷さんの時間軸と、シーズンに向けて投手・大谷としての時間軸を別に持ってブルペンに入り、投手の調整もしていたので全く心配ない。故障がなく1年間二刀流を全うできればMVPは間違いないのではないか。ピッチャーのパフォーマンスがよければいよいよ日本人投手史上初のサイ・ヤング賞も狙うようなシーズンになってほしい」と話した。

二刀流でのMVPとサイ・ヤングのダブル受賞を期待

MVPとサイ・ヤング賞ダブル受賞について五十嵐さんは「両リーグにはいいピッチャーがそろっているのでそう簡単ではないが、スタートから投げられたらその可能性が出てくる。大谷選手は投手としての能力も年々あがっているし、投げる球もよくなっているので期待したい」と話した。

AKI猪瀬さんは「ピッチャーがサイ・ヤングとMVPを同時受賞したことはある。カーショー、バーランダーだが、大谷さんの場合は二刀流なのでピッチャーだけと打者だけでの受賞とちょっと意味合いが違う」と話す。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）