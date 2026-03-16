タレントの藤本美貴が、４月１１日スタートの日本テレビ系新連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・午後９時）に出演することが１６日、発表された。

同ドラマは、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール「ユカナイ」を舞台に描く物語。主演の俳優・町田啓太がフリースクールの教室長・浮田タツキを演じる。

藤本が演じるのはフリースクールで料理や衛生面を担当するスタッフの阿式瑠美（あじき・るみ）。子どもたちと一緒に料理したり、衛生面を気にかけたり、頼れるみんなの「お母さん」的な存在。「みんなで食事をとることは、子どもたちにも大人にも元気を与える」というのがモットーというキャラクターだ。

私生活で３児の母である藤本は「今回の台本を読ませていただいたときに、普段３人の子どもを育てている母親として、改めて『子どもにとって何が大切なのか』を考えさせられました」とコメント。

「子どもの将来を思うと、つい“何ができるか”に目が向きがちですが、本当に大切なのは、その子自身が楽しめているか、やりたいことに向き合えているかということだと思います。正解は家族の数だけあるものですが、この作品が、家族について改めて立ち止まり、考えるきっかけになれば嬉しいです」と抱負を語った