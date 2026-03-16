米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われた。主演男優賞は「罪人たち」（ライアン・クーグラー監督）のマイケル・Ｂ・ジョーダンが獲得した。

ジョーダンは「元々のアイデア、芸術文化に基づいてこの作品ができました。このような機会を与えてくださった素晴らしい監督、キャストの皆様、本当に心から感謝です」と力を込め、「これからも私が最高でいられるように、努力します」と涙ながらに語った。

１９３０年代の米・ミシシッピのダンスホールが舞台とした同作で、ジョーダンは一攫（いっかく）千金を狙う双子の兄弟・スモークとスタックを一人二役で熱演。声のトーンや口調、姿勢や歩き方まで完璧に演じ分けたことなどが高い評価を受けたとみられる。

昨年４月の全米公開から２週連続で興収トップを獲得するなど大ヒットしていたものの、賞レースでは「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」のティモシー・シャラメや「ワン・バトル・アフター・アナザー」のレオナルド・ディカプリオが中心。ジョーダンは伏兵的存在だったが、発表が近づくにつれて評価が急上昇していた。

今作でもタッグを組んだクーグラー監督のデビュー作「フルートベール駅で」で映画初主演したジョーダンは、大ヒットシリーズ「ロッキー」のスピンオフ「クリード」シリーズでロッキーのライバル、アポロ・クリードの息子・アドニスを演じてトップ俳優の仲間入り。同シリーズの第３弾「クリード 過去の逆襲」では監督デビューも果たしている。