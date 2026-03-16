椎名林檎が3月11日、アルバム『禁じ手』をリリースした。これを記念して、椎名林檎オフィシャルYouTubeチャンネルでは、『椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!』と冠したスペシャルプログラムを配信中だ。その第2弾企画『#03 好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「セブン‐イレブン・ジャパン」篇』が3月18日22:00よりYouTubeプレミア配信される。

『椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!』は椎名林檎が様々な耳より情報をお届けする特番だ。番組内の看板企画コーナー「好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ」では、国民に購買意欲のみならず、活気や笑顔をもたらしている“景気の象徴”とも言える大企業に“黒字ポリス”に扮した椎名林檎が訪問する。

現在公開中の第1弾企画では、“文芸出版の老舗” 新潮社へ突撃した。続く第2弾企画では、日々の生活にそっと寄り添う市民の味方、セブン-イレブン本社へ訪問。常々セブン-イレブンへの愛を叫び続けてきた椎名の願いを受け止め、快く出迎えてくれたのはセブン-イレブン・ジャパンの阿久津社長だ。普段なかなか見ることのできない大企業本社の内部を案内していただき、様々なサービスに感じられる細かい気配りや飽くなき向上心、そして“便利” “喜び” “感動”をもたらす商品はいかにして生まれたのか？ 椎名林檎が企業努力の極みを大調査する。

■特番『椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!』

配信メディア：椎名林檎オフィシャルYouTubeチャンネル

▶#01好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「新潮社」篇

3/11(水) 21:00〜YouTubeプレミア公開

▶#02好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「新潮社」完結篇

3/14(土) 21:00〜YouTubeプレミア公開

▶03好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 「セブン-イレブン」篇

3/18(水) 22:00〜YouTubeプレミア公開

『禁じ手』初回限定盤

『禁じ手』通常盤

■アルバム『禁じ手』

2026年3月11日(水)発売

【初回限定盤】UPCH-29502 \3,960(税込)

・ケース付きハードカバーブック仕様

【通常盤】UPCH-20716 \3,300(税込)

◯CD購入者先着特典：ステッカー

【バンドル配信】https://lnk.to/RS_forbidden

▼CD収録曲

01 至宝 / 三宅純と椎名林檎

02 苦渋 / 伊秩弘将と椎名林檎

03 芒に月 / 伊澤一葉と椎名林檎

04 覚め醒め / BIGYUKIと椎名林檎

05 W●RK / ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄと椎名林檎

06 SI・GE・KI / 向井秀徳と椎名林檎

07 2○45 / ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄと椎名林檎

08 秘め初め / BIGYUKIと椎名林檎

09 松に鶴 / 伊澤一葉と椎名林檎

10 愛楽 / 加藤ミリヤと椎名林檎

11 憂世 / 三宅純と椎名林檎

※注：ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ (millennium parade)

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ringo/2026al

■アルバム『禁じ手』発売記念 店頭展示

【東京】

展示日時：3月10日(火)〜3月23日(月)11:00〜22:00

展示会場：タワーレコード新宿店 9F 特設スペース

展示内容

・「ブシュロン×椎名林檎 『至宝』」コラボレーションビジュアル 展示

・『禁じ手』フォトスポット

・椎名林檎直筆『禁じ手』リリース告知メッセージボード

※オフィシャルYouTubeチャンネル特番「椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!」宣伝告知チャレンジ「〜いやはやなんとも水曜日〜売り込めﾃﾞｽ･ﾏｯﾁ あんたは5秒！」コーナー使用

■「禁じ手の党大会記念 椎名林檎スタンプ2026」

※全24点のオリジナルのLINEスタンプ

詳細：https://store.line.me/stickershop/product/33153642/ja

■＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞

3月17日(火) 大阪・ザ・シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

3月18日(水) 大阪・ザ・シンフォニーホール

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3月24日(火) 広島・呉信⽤⾦庫ホール

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3月25日(水) 広島・呉信⽤⾦庫ホール

open18:00 / start19:00

4月01日(水) 東京・すみだトリフォニーホール

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4月02日(木) 東京・すみだトリフォニーホール

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4月09日(木) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール

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4月10日(金) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール

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4月18日(土) 山形・やまぎん県⺠ホール

open18:00 / start19:00

4月19日(日) 山形・やまぎん県⺠ホール

open17:30 / start18:30

4月25日(土) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

open18:00 / start19:00

4月26日(日) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

open17:30 / start18:30

4月30日(木) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

5月01日(金) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

5月19日(火) 静岡・アクトシティ浜松

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5月20日(水) 静岡・アクトシティ浜松

open18:00 / start19:00

5月27日(水) 群馬・⾼崎芸術劇場

open18:00 / start19:00

5月28日(木) 群馬・⾼崎芸術劇場

open18:00 / start19:00

特設サイト：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/