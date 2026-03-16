弁護人「事故当時の記憶はありますか」

O被告「ありません」

ビルメンテナンス会社を経営するO被告（56）は交通事故を起こした時の記憶について、東京地裁で開かれた公判でこう答えた。当時、持病である「てんかん」の発作を起こしてしまっていたからだ。

O被告は2023年7月の午後、東京都杉並区で会社所有のトラックを運転し、時速約20キロで車道左側端に停車していたトラックに衝突。同トラックに乗っていた男性（当時58）に全治約20日間のけがを負わせた。

免許は持っておらず、罪状は「無免許危険運転致傷」罪。「過失」ではなく「危険」運転となったのは、持病のてんかんの影響で発作を起こす恐れがあることを認識しながら運転したためだ。そもそも「無免許」だったのも、てんかん発作の影響で過去にも事故を起こし14年に免許取り消しとなっていたためだった。しかも事故の約1年半前から、てんかん治療のための通院や服薬を自身の判断で止めていた。

事故当時、O被告は会社所有のトラックを翌日の仕事に備えて自宅近くのコインパーキングに移動させようとしていた。無免許であることを除いて考えても、どうしても必要に迫られてせざるを得なかった運転とは言えない。

検察側によると、事故直後に被害者が現場から100メートルのところで停止した被告の車両のところに近寄ったところ、被告は「青ざめた様子で、無言で私を見ていた」状態だったという。事故を起こしたのは、出発地点から約8キロ走行したところだった。

O被告は2000年頃から意識障害を起こすようになり、04年に「てんかん」と診断された。05年には当時持っていた中型一種免許が取り消しとなる。10年に準中型免許を取得。しかし12年に免許停止、14年に免許取り消しとなり、以降は免許を取得していなかった。一方で、てんかんの治療のため17年から22年1月までは通院していたが、同月を最後に受診していなかった。

てんかんの発作は1カ月に1回程度起きていた。O被告の妻が証人として出廷し、被告が発作を起こした場合は「顔が真っ青になり、立っていたら座り込み、会話が通じなくなる。自分の神経がどこか別のところに行っているような状態」になると証言。通院を止めていたことは妻も認識しており、「何年通っても症状が改善せず、むしろ副作用が出るようになって体に害を及ぼしているのではと思うようになった。これで治るのか、と疑問があった」と説明した。夫を少しかばうかのようなニュアンスも含んでいるように聞こえた。

2年半経過も「振り返ってないですね」

会社経営者らしくスーツ姿で被告人質問に臨んだO被告。事故時の記憶はないものの、「防犯カメラの映像を見て、（発作を起こしたことは）間違いない」と、てんかん発作の影響だった事実を認めた。

10年以上前に無免許となって以降、どの程度運転したことがあるかを検察官に問われると「えー、正直、数えるくらい」と、微妙に含みを持たせた。「駐車場の中で動かすとか、作業現場で動かすとか」と明かしつつ、「公道での運転は」との質問には「（今回以外は）ないです」と言い切った。

検察官「運転しても大丈夫と思っていたのですか」

O被告「そのときは、はい」

検察官「てんかんの意識障害は、予測できるものですか」

O被告「分からない」

検察官「それならばどうして、その状態で運転したんですかね」

O被告「……そうですね…どうして……」

公判が開かれたのは、事故発生から約2年半が経過していた。交通事故関連の裁判で身柄が拘束されていない事案では、この程度の期間が空くのは異例というほどではない。今一つ明確な答えが返ってこない様子に少しいらだったような口調で、検察官は「事故から2年半経っているんですよ。どうしてこういう行動をとったのか、振り返っていないのでしょうか」と追及した。O被告は言いよどみながら、次のように答えた。

O被告「……えっとですね……振り返ってないですね」

開き直ったかのようにも聞こえる回答に、検察官は「杉並から渋谷まで運転して、交通量もあるところだし通行人も多い。一つ間違えたらどうなるのか、想像できませんか。今はできますよね」と畳みかける。O被告は「はい」と短く答える。「どうしてその時は想像できなかった」と改めて問うと、「そうですね…よく考えてなかった」。

検察側の被告人質問が終わり、裁判官が問いかけた。

「ご自身が何という罪に問われているか、分かりますか」

「無免許危険運転致傷」と答えればいいだけの質問。だがO被告の口からは、まさかの言葉が飛び出した。

O被告「正確には言えない、はい」

自身がどのような罪で裁かれようとしているのか、説明できないO被告。比較的穏やかな口調の裁判官だが、この時は業を煮やしたように「今回は過失運転ではないんですよ。無免許であり、危険運転なんです。普通の交通事故と一緒ではないんです」。さらに「過失の事故は注意していても足りない部分があって起こしてしまう。今回はなぜ悪いのか、無免許なので、あなたが運転しないという判断をするだけで避けられた事故なんです」。O被告は小さくうなずいた。

「改めて、事故を振り返ってください。幸いにして衝突したのは大きな車でしたけど、もし歩行者のところへ…というのは紙一重でした。免許ないのに、運転しちゃダメですよ」。子どもを諭すような“説教”にも、O被告は「分かりました」と、最後まで淡々とした様子だった。

てんかんの発作が原因とされる交通事故としては、2011年4月に栃木・鹿沼でクレーン車が歩道にいた児童の列に突っ込み、児童6人が死亡して社会問題化。運転していた男は懲役7年の実刑となった。翌12年4月にも京都・祇園で軽ワゴン車が暴走して交差点の通行人らをはねるなどして、運転の男を含む計8人が死亡、12人が重軽傷を負った。

主にこの2件の悲惨な事故を契機として、てんかんを含む病気の影響で起こした事故の厳罰化が進んだ。それでも、てんかん発作の可能性を認識しながら運転したことによる死傷事故は毎年のように起きている。

検察側は「事故の原因が振り返られていないことも考えれば」厳正な処罰が必要と、O被告の法廷での対応も疑問視しながら、懲役1年2月を求刑。1週間後の判決公判では執行猶予3年が付された。「無免許」にして「危険」運転で一つ間違えれば大事故の恐れもあったが、被害者のけがが比較的軽かったための“温情”だろう。車の運転について「二度とするつもりはございません」と誓ったO被告の言葉を信じるほかない。

文/篠田哉 内外タイムス